【航天美食】炒龍蝦球、鮑魚闖飛機餐　國泰夥拍米芝蓮小炒創新餐單

▲ 米芝蓮小炒走進國泰飛機餐。（Cathay Pacific 國泰航空fb）

米芝蓮一星餐廳「都爹利會館」，夥拍國泰航空推出飛機餐，特色小炒包括白胡椒薑蔥炒龍蝦球、香醋青瓜凍鮑魚都會送上機艙，只要從香港出發，乘坐特定長途航班之商務艙或頭等艙，都有機會品嚐。

國泰航空宣布，夥拍米芝蓮餐廳「都爹利會館」，由一眾星級廚師合力演繹地道港式滋味，創作出2023年全新菜式，包括香醋青瓜凍鮑魚、白胡椒薑蔥炒龍蝦球等，乘客可在高空3萬呎品嚐星級滋味，使味蕾啟航。

▲ （Cathay Pacific 國泰航空fb）

按米芝蓮指南，「都爹利會館」廚師團隊一向選用高級矜貴的食材，炮製出精緻粵菜。推介餐廳的海椰皇清燉花膠雞湯，採用來自東非的海椰皇熬製，清甜鮮美，黃金炸釀3.6牛乳蟹蓋亦值得一試。

指南續稱，餐廳除了食物具水準，館內布置亦時尚如藝術館，更會定期舉行藝術展覽、沙龍等活動，加上親切周到的服務，令用餐體驗更為稱心。

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責任編輯：TOPick港聞組