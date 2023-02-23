【兒童健康】學生測驗考試前必吃藍莓 中醫：配牛奶需留意一事否則即瀉

▲ 來到藍莓當造季節，是學生測驗考試前必吃水果之一。



來到藍莓當造季節，很多人都知道藍莓含豐富花青素，營養豐富，但很多時買回來的藍莓表面都有一層滑滑的白粉，惹人懷疑是農藥或發霉，原來這是粉未大有來頭，一自即知新鮮與否。另外，不少家長會讓小朋友以牛奶、麥片配藍莓同服當早餐，但當中有一件必須注意，否則會引致腸胃不適，導致腹瀉。

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藍莓（Blueberry）在水果界有「藍寶石」之稱，含豐富花青素，可保護心血管、防護視力退化、保護腸道健康，更有強抗氧化力，台灣食安專家韋恩在《韋恩的食農生活》提到，藍莓表面的白色粉未「bloom」是植物蠟，不需特別洗掉，是天然無害的。

藍莓這層表面的蠟會形成一種保護層，可以防護外來細菌、黴菌或是昆蟲對藍莓的傷害，也可以減緩內部水分經過表皮而散失。換言之，藍莓的蠟質可以作為一種「新鮮度」的指標，愈新鮮的藍莓擁有愈多蠟質，顏色也愈淺。如果藍莓過熟蠟質會減少，因此看起來的顏色會變深。





不要過度清洗

清洗藍莓用流動的水多洗幾次即可，使用小梳打粉、醋都是多餘的，過度清港會降低藍莓的營養價值，而且可能造成雜質汙染藍莓、縮短保存期限的反效果。其實不許多水果如提子、梨子、蘋果、黑棗、番茄等等都有厚薄不一的果蠟，是自然界的一種保護機制，不用刻意去除。





但註冊中醫師陳綺琪提醒家長與小朋友吃藍莓時，注意以下3個宜忌:

1.不宜與牛奶乳製品同吃

由於藍莓中的維他命C屬酸性，同服會和牛奶中的蛋白質凝固，影響人體消化，容易導致腹瀉、腹痛等症狀。建議每次服食時注意藍莓吃10顆左右，並加300cc左右的鮮奶，又或是兩者分開一小時食用。

2.不宜與高鈣食物同吃

藍莓中含有一種草酸鹽的物質，它與鈣質相衝突，會影響鈣的吸收，所以藍莓不能和高鈣食物一起吃。建議食用藍莓2小時後，再攝入高鈣質食物。

3.不宜與寒性食材同吃

藍莓本性寒，屬於一種寒性食材，如果同時食用藍莓和其他寒性食材，易導致體內寒氣加重、四肢發冷和引起慢性腸胃疾病。另外，特別是體虛胃寒人士或小朋友，服後容易肚痾肚瀉。而寒濕體質者亦不宜吃太多，濕體質即是鼻敏感、痰多、手腳冰凍、大便稀爛，會加重不適症狀發作機會，特別春季更加要小心。





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責任編輯︰王明芳