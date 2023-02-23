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【時尚速報】Anteprima成軍30周年　夥意大利建築師推黑白幾何系列

休閒消費 11:09 2023/02/23

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

Anteprima踏入30周年，今年會推出多個慶生系列，剛推出是這個聯同意大利建築師Marcello Morandini合作推出的服裝系列。

不經不覺，來自意大利的時裝品牌Anteprima今年已踏入第30個年頭，能夠在競爭激烈的時裝界屹立至今，絕非僥倖。而隨著品牌踏入30歲，據聞品牌在今年亦會有連串慶祝活動和多個別注系列推出，而打頭陣的是和意大利建築師兼平面設計師Marcello Morandini合作推出的服裝系列。

Anteprima除了品牌的針織和cashmere服裝了得外，當中更不少得的是創作總監Izumi Ogino一直以來帶領品牌走著都會揚眉女子的服裝路線，這一次她找來意大利建築師Marcello Morandini，他以設計黑白幾何圖案而著名，當中由他設計的SEDIA BINE椅子碰巧亦踏入30周年，於是兩個單位一拍即合。

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在Izumi Ogino領帶品牌的創作團隊設計出一系列以黑白幾何圖案為主調的服裝，嘗試由衣服帶出與傢俬上有著異曲同工的負/正空間、靜止和運動概念、此外，配飾上亦將Anteprima的招牌手袋Wirebag推出特別版，為品牌的慶生打開生日大門。

記者：何偉雄

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