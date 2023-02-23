【開心速遞】《愛回家》將在7月播出大結局？　監製親自回應傳聞

▲ 《愛‧回家之開心速遞》已經播了4年！

由劉丹、呂慧儀、滕麗名、單立文、林淑敏、 許家傑、吳偉豪等主演的TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》，轉眼間已播出四年、超過1800集，而且一星期播出7日，又是TVB的收視保證之一，近日就驚傳劇集將於5個月後迎來大結局！

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《愛‧回家之開心速遞》只有2000集？

據網上資料顯示，《開心速遞》原定只有180集，後來添食至2000集，即是只剩下百多集尚未播出？

對於有指劇集於5個月後「大結局」，監製林建祥作出否認，又指劇組從未計劃最終章的日期，強調劇集叫好叫座的話，就會繼續拍攝下去。

按照他所指，即是《開心速遞》會超過2000集，早早超越了《香港八一至香港八六系列》的1330集，成為TVB最長壽的處境劇，十分厲害。

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

加入新監製

有網民在微博轉載「豪仔」李泳豪日前上載1925集《失戀Cafe》的劇本封面，並指：「看來完結遙遙無期，新監製的履歷有《同事三分親》和《畢打自己人》，希望他有基本的水平吧」。

林建祥承認有新監製加入《開心速遞》，皆因自己在過去兩年未曾放假，故由同事幫助分擔工作。聽到監製的回應，一眾《開心速遞》的粉絲們應該可以放下心頭大石吧？

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角色入屋

《開心速遞》自2017年2月20日首播以來，故事以熊樹根（劉丹 飾）一家為骨幹，後來再出現龍家、接龍集團、好爸BAR、威龍百貨、天才聯盟補習社等，劇情貼地之餘又不時引起共鳴，可謂相當成功的一套處境劇。

劇集中的不少角色也成功「入屋」、大受歡迎，如：「廢青安」金城安（周嘉洛 飾）、「大小姐」龍力蓮（林淑敏 飾）、「三太」白天娥（樊亦敏 飾）等角色。

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