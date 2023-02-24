【育兒心得】不要再問孩子「好不好?」家長改用選擇題引導孩子正確思考

▲ 「反起跑線聯盟」劇照

曾經有一位新手媽媽向我詢問，因為她的孩子經常為反對而反對，我給了她一個建議：「不要用是非題問孩子，例如：你要不要吃菜？你要不要穿這件衣服？這個好不好？可不可行？」相反地，要使用選擇題的方式，例如：你要吃小白菜還是西蘭花？你要穿紅色外套還是黃色外套？三天後，這位媽媽聯絡我，告訴我這個方法很有效，大部分時間都能成功地和孩子溝通，減少了磨擦。

然而，兩星期後，我又接到她的消息，她說她帶孩子去了反斗城，孩子問她：「今天你會買機械人給我，還是買車？」媽媽這次問，孩子學了我的說話方法，我不知如何應對！

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在教育孩子時，讓孩子做出選擇是一種良好的教育方法，可以幫助孩子發展自主性和自信心。當孩子提出要求時，父母可以引導孩子思考不同選擇的優缺點，讓孩子自己做出決定。這樣可以幫助孩子學會自己承擔決定帶來的後果，並且在父母和孩子之間建立良好的溝通關係。然而，父母應該清楚地告訴孩子在某些情況下，他們可能無法做出自己想要的選擇，例如購買超過預算的物品。

當孩子要求得不到滿足時，父母也可以用積極的態度引導孩子。例如，在孩子要求買某個玩具時，父母可以告訴孩子自己樂於購買，但同時要引導孩子思考購買的必要性。這樣不僅可以滿足孩子的需求，還可以避免過度滿足孩子的要求而產生的負面影響。

充實兒童心理知識

讓孩子選擇不做壞孩子，是幫助孩子發展良好的價值觀和自我控制能力。重要的是父母在教育孩子時要有耐心、關注孩子的需求。 教養孩子不是見招拆招，就可以一路順利，學習親子技巧更不是為和孩子進行鬥智遊戲，而是希望在了解孩子心理特質後以愛和關懷對之。因此，除了學習技巧外，父母親也需要充實對兒童心理相關的知識，建立有效的教養方法。

有部份家長遇到跟孩子關係差的情況時，就會氣餒的說:「我和孩子緣薄」，在我眼中，講出這句話的父母是不負責任的。同樣請大家也不要相信「他是我所生的，當然關係是最好」這句話。我認為，「親」或是「疏離」在於你如何以有效的方法教養他。

▲ Ken Sir建議與孩子「親」或是「疏離」，在於你如何以有效的方法教養他。(照片由受訪者提供)

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