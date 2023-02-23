▲ 網傳大S遭具俊曄騙走2.2億台幣財產，激到癲‬癇‬復發送院搶救。

台灣女星徐熙媛（大S）感情生活一直備受關注。自2021年11月宣布與汪小菲離婚，不足4個月，即宣布與舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，並於去年3月底完成註冊手續完婚。

當大S與具俊曄正準備迎接結婚一周年紀念之際，網上突然傳出二人婚姻亮紅燈。

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約0.57億港元財產

內地社交平台瘋傳具俊曄騙走大S 2.2億台幣（約0.57億港元）身家，激到大S癲‬癇‬復發急送院搶救。網民更附上一名女子躺在疑似醫院病床的配圖，似層層地力證「有圖有真相」。

不過，這張相片其實是另一台灣女星徐若瑄多年前因懷孕需臥床多日的洗頭照。

▲ 網上瘋傳激到大S癲癇復發急送院搶救。（網上圖片）

嚴正聲明

對於近日網上針對具俊曄的言論，大S忍無可忍終在個人社交平台發出聲明，並上載具俊曄的「無犯罪記錄證明」文件護夫，證明對方沒有網上謠言所指的案底。

她留言寫道：

針對近期不實新聞之紛擾，特此公告 具俊曄先生已於2022年4月取得由 韓國公務部門提供之 無犯罪記錄證明文件，以正視聽。 再有造謠、虛構、影響社會秩序的惡意文章與影片，工作室皆以法律維權！勿以身試法！

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