【偏頭痛】組織胺不耐症可致偏頭痛　醫生揭8類食物飲品需避開

▲ 組織胺不耐症可致偏頭痛，醫生揭8類食物飲品需避開。

偏頭痛是不少都市人通病，估計近百萬港人受此困擾，每每發作時，不是死忍痛便是服用止痛藥了事。不過，如其使用治標不治本的方法，患者不妨從飲食入手。有醫生便指出，偏頭痛可能與「組織胺不耐症」有關，避開含有高組織胺的食物，或許能幫助你減少頭痛機會。

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瀚仕診所醫師歐瀚文於個人網站發文表示，偏頭痛背後成因相當複雜，從基因、內分泌、代謝、飲食到環境等等，都可能是引起偏頭痛的因素。他引用研究指出偏頭痛可能與組織胺有關係，有偏頭痛的患者一般體內組織胺濃度可能是比較高的，同時也對組織胺比較敏感，臨床上這症狀又稱為「組織胺不耐症」，偏頭痛正正是常見的症狀之一。

歐瀚文指出，目前並沒有統一的食物清單，到底哪些食物要避開，但一般來說，食物越不新鮮或經過醃製、發酵等過程，組織胺含量都會提升。

哪些食物組織胺含量很高？

發酵乳製品：起司、優格。

海鮮：煙燻鮭魚、魚罐頭、貝類。

肉類：香腸、臘腸、煙燻肉品、豬肉。

蔬菜：茄子、菠菜、番茄、醃製蔬菜（如泡菜、酸菜等）。

水果：柑橘類、木瓜、草莓、鳳梨、香蕉。

各類堅果：腰果、花生、核桃。

調味料：醬油、味噌、豆豉。

其他：咖啡、茶、啤酒、紅白葡萄酒 、朱古力。

採用低組織胺飲食就一定能改善偏頭痛嗎?

歐瀚文表示目前還缺乏大型的相關研究，不過他表示，曾有小型研究指出，有頭痛問題的患者在採用低阻織胺飲食4周後，近90%的人頭痛的頻率有明顯降低。

但他亦補充，偏頭痛的可能因素太多，並非每個人的偏頭痛都是因為組織胺不耐症所引起，若是這樣採用低組織胺飲食效果可能就有限。

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責任編輯：羅嘉欣