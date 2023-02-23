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【猝死危機】副機師飛行途中猝死　機長降落驚悉全程伴屍：以為裝睡

健康 12:31 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

副機師飛行途中猝死，機長降落驚悉全程伴屍。（iStock圖片，非當事人）

英國一名57歲副機師在飛行途中因「急性心臟衰竭」猝死，但當時機長以為他只是開玩笑裝睡，一直未有理會，直到飛機降落後，再驚覺全程伴屍飛行。

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綜合外媒報道，英國航空事故調查局（AAIB）報告指出，一架派珀PA-28-161（Piper PA-28-161）飛機去年6月從蘭開夏郡（Lancashire）的布萊克浦機場（Blackpool Airport）起飛後不久，原本能正常交談的副機師，頭突然向後仰，癱在座椅上。由於機長與副機師熟稔，他以為對方只是開完笑，假裝在睡覺。

當飛機轉彎時，副機師的身體傾斜，頭靠在機長的膊頭上，但機長依然不以為意。直到飛機降落在跑道上滑行時，副機師仍毫無反應，他才驚覺大事不妙，立即通知醫護人員，可惜經過搶救後，副機師仍回天乏術。

報答指，該名副機師死於「心臟驟停」。據悉，他的飛行時數達8876小時，有高血壓病史，自2002年開始服藥，在事發前4個月進行過身體檢查，事發前亦沒有不適跡象。

英國航空事故調查局表示，在飛行途中因心臟病引發的意外相當罕見，認為目前機師的醫療評估是可接受的，並會持續審查健康指南。

拆解7種猝死徵兆

本港家庭醫生陳欣湄曾經分享，在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前7種可能發生的徵兆：

  • 心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；
  • 臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；
  • 經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；
  • 劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；
  • 身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；
  • 胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積；
  • 無症狀。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣

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