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【排便習慣】專家籲排便後勿馬上沖廁　4種大便型態恐是早期大腸癌

保健美顏 11:39 2023/02/23

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

專家籲排便後勿馬上沖廁，4種大便型態恐是早期大腸癌。

大腸癌是本港第2位常見癌症，常見徵狀與排便習慣及形態息息相關。台灣益生菌專家蔡英傑就在Facebook專頁分享，腸癌常被稱為「安靜的致命殺手」，沒有明顯症狀，通常被發現時已經轉移。而蔡英傑指出，大便如出現4種症狀，很可能就是大腸癌初期。

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蔡英傑在Facebook分享，大腸癌發生率奇高，多數人認為跟飲食習慣、運動習慣有關。「高油高鹽、高纖食物吃太少、少運動、內臟脂肪、排便不規律」都是非常正確的描述。

他續指，多數腸癌是由大腸息肉經過5至10年，慢慢癌化而形成，若患者能在早期發現息肉並切除，即可有效降低癌化機率。

他並提示，市民每次上完廁所後，別急著沖水，應先回頭觀察一下大便的顏色、型態、味道、排便感覺再沖水，以更加了解自身腸道健康狀況。他指出，若民眾發現以下4種症狀，就應提高警覺，懷疑是否腸癌初期：

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他提醒，腸癌是少數可以主動經由改善生活習慣，而有效預防的癌症之一。飲食避免高脂高鹽、多攝取益生菌、高纖食品；適度運動、勿過量飲酒、注意排便等，持久執行這些非常基本的養生之道，都可有效預防腸癌。

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責任編輯：羅嘉欣

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