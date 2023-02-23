【自私鄰居】無良鄰居扔煙頭落樓　青衣街坊深受二手煙困擾怒斥：自私到極點

▲ 青衣街坊深受二手煙困擾，怒斥：「自私到極點」。

被迫吸入二手煙，令人十分無奈。近日，有青衣街坊在網上發文大呻，指樓上樓下鄰居是煙民，每天都要被迫吸入二手煙，有一次煙頭甚至跌落在窗台，令受影響街坊大怒，狠批行為是「自私到極點」。惟該名街坊也一直未能找到煙味來源，於是便在網上發問尋人，看看有否其他街坊同樣深受困擾。

最新影片：

一名居住青衣的網民，在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指自己的鄰居一吸煙，就會有煙味飄入其家裏：「真係好難頂，日日要食佢d二手煙」，甚至還試過「仲有煙頭跌咗響我窗台」。因此她也特別批評該鄰居往外扔煙頭，「如果佢個煙頭未熄又燒著咗個電磁爐，真係GG。」她還補充，同層也有人經常在後樓梯吸煙，周圍全都是煙頭，味道也散不去。

帖文發出後引起不少街坊共鳴，無奈表示「煙頭煙盒成日掉落黎又可以點。」還有人在走廊食煙，開門便聞到煙味，甚至有網民經常聞到大麻味，雖然試過報警，但因為找不到源頭最後都無濟於事。對此網民表示平時只能關窗，或在家中開空氣過濾機，亦有網民提醒樓主，高空擲煙頭可以上報房署，可扣分，但樓主稱一直找不到傳出煙味的單位。

同時有網民留言反駁，「街頭唔食得煙、餐廳唔食得煙，連喺自己屋企都唔食得煙呀？ 咁不如禁埋彈琴生仔打麻雀睇電視啦」。於是樓主怒斥「個社會就係唔歡迎煙民，所有措施都係要禁煙，趕絕煙民，咁都唔明？」，又指當然可以在家中吸煙，但不應開窗，開抽氣扇將煙味抽出去，不要特意走去露台窗邊吸煙，「冇人想食你啲二手煙」。

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣