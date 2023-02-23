【食道潰瘍】21歲男食暗瘡藥不飲水　胸口痛揭食道3處潰瘍

▲ 21歲男食暗瘡藥不飲水，胸口痛揭食道3處潰瘍。

吞藥時不喝水，有可能造成悲慘下場。一名21歲男子因臉上長暗瘡，服用抗痘藥卻習慣乾吞不配水，導致他胸口劇痛求醫，揭食道中段有3處潰瘍。

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中國醫藥大學台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅在Facebook專頁分享個案。21歲男患者求診時表示，胸口已劇痛5日，不但影響進食，就連喝水也會疼痛無比。醫生觀察發現，患者口罩下的臉龐和頸部有一些暗瘡，且胸口痛的部位比一般胃食道逆流引起的胸痛要高及劇烈。於是醫生判斷，患者最近可能服用了抗痘藥「四環素」。在進一步胃鏡檢查證實，患者食道中段有3個潰瘍，其中一個潰瘍面積很大，約有4厘米；另外2個較小潰瘍則在對面，令醫生感嘆「我彷彿看到一顆四環素就卡在這邊！」

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食藥不飲水引起食道潰瘍

許醫生指出，「四環素」是一種治療化膿性青春痘常用的抗生素，每日要吃4次。吞藥時不喝水，或在臨睡前吞藥後就去睡覺，具有黏膜腐蝕性的四環素膠囊，就會卡在食道中段，卡到的地方造成食道潰瘍，引起食道劇痛，甚至引起食道出血或穿孔。

因此，醫生提醒，在臨睡前吃藥的時候，一定要養成配水吞藥的習慣。同時，吞完藥後要走動一下，確認藥丸已經完全掉入胃裡，才可平躺睡覺。這樣就不會造成可怕的「藥物性食道潰瘍」。

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責任編輯：羅嘉欣