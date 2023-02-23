【枉為人父】新手爸猛搖2月大B仔致死　妻痛失初生兒心碎離婚

▲ 台灣有名新手爸爸不滿2月大兒子哭鬧，狂搖BB致死。（示意圖︰i-stock圖片）

初生嬰兒很脆弱，照顧上要很小心。台灣有名新手爸爸獨自照顧2月大兒子時，男嬰不斷哭鬧，爸爸不耐煩，竟然抱起兒子瘋狂猛烈搖晃，導致BB腦部受創最終死亡。妻子非常心痛，決定離婚。父母兩人被起訴，父親依過失致死罪被起訴，而母親最終不被起訴處分。

搖晃哭鬧初生兒

綜合台灣傳媒報道，有關事件發生在2021年，近日消息指出涉事父親被依過失致死罪起訴。陳姓男子與蕭姓女子結婚後，於2021年7月誕下男嬰。事發在9月23日，當時初為人父的陳男獨自在家照顧2個月大的兒子，妻子出外購買尿片。男嬰身體不適而不斷哭鬧，陳男感到不耐煩，他沒有安撫兒子，反而抱起他用力搖晃。

最新影片︰

當天晚上10時許，蕭女回家時，赫見現男嬰臉色異常面青青，隨即將男嬰送至台北市立萬芳醫院急救。男嬰出現「嬰兒搖晃症候群」（又名「搖盪嬰兒綜合症」/「虐待性頭部創傷」），男嬰傷勢嚴重，同年10月7日被轉到台大醫院兒童加護病房，不幸至10月21日因頭部外傷引起雙側硬膜下血腫、導致中樞神經休克死亡。

妻痛失初生兒心碎離婚

事後蕭女因兒子死亡悲痛不已，與丈夫陳男離婚。而醫院依兒虐事件通報警方，新北市政府也對陳、蕭提出起訴，警方將陳、蕭兩人依傷害致死罪、妨害幼童發展罪送辦。檢方調查後，認定男嬰死因是遭父親陳男不當搖晃頭部，導致「嬰兒搖晃症候群」，檢方認為陳男不具有故意殺人或凌虐之犯意，改依過失致死罪起訴。而母親蕭女罪嫌不足，不被起訴處分。

搖盪嬰兒綜合症

據衞生署家庭健康服務資料，「搖盪嬰兒綜合症」又稱「虐待性頭部創傷」，BB的頭部受到激烈的搖盪，或是在搖盪過程中頭部受到碰撞而所造成的傷害。BB的頸部肌肉是很軟弱，頭部按身體的比例是比其他兒童或成人為高的，所以頭部是較容易受傷。

TOPick曾訪問兒科專科醫生張傑，他表示刻意及快速持續搖晃嬰兒，有機會影響嬰兒腦部，他以碗內豆腐比喻嬰兒的頭部，當刻意搖晃有機會致豆腐散。如果BB的頭部受到很嚴重搖盪，腦內脆弱的組織就會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂出血，或導致腦細胞受到損毀。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳