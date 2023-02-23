【毒舌大狀】楊偲泳浸溫泉全裸騷玉背　網民要求Renci：可唔可以擰一擰過來？

▲ 楊偲泳於IG晒裸背浸溫泉相。

黃子華主演的賀歲片《毒舌大狀》破億元票房創下香港電影新紀錄，戲中演女律師「方家軍」的楊偲泳（Renci）演出大獲好評，令其人氣上升，一舉一動也成網民焦點！

近日，楊偲泳正身在日本度假，她於昨日（2月22日）在個人社交平台大晒浸溫泉照，不禁令人猜測玉照由誰操刀。

【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名 Renci成影壇新星：做好自己【多圖】

▲ 《毒舌大狀》令楊偲泳人氣急升。

楊偲泳往日旅行

楊偲泳在3日前於IG分享於飛機艙上的照片，當中她寫道：「Holiday beginsss!」。

之後，Renci再於IG分享照片，原來她去了日本長野縣的白馬村旅行，享受滑雪樂趣，從照片所見她「大字型」躺於雪地上，一臉享受。

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裸背超誘人

昨日，Renci分享浸溫泉的照片，當中她寫道：「Onsen day and night」，於早上和夜晚也享受溫泉樂，認真寫意。

只見Renci在溫泉裡露出白滑玉背，其中一張相回眸望著鏡頭，相當誘人。Renci的帖文吸引1.3萬人讚好，當中有網民留言：「一億之福利乎？」，笑指玉背照是賀《毒舌》億元票房佳績。另外有網民大讚「靚背BB」，亦有人大膽說：「可唔可以擰一擰過來？」

由於男友張振朗正在忙於拍劇，故Renci福利圖並非男友所拍，從Renci的IG所見，應該是同行的女友人幫忙攝影。

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意外導致短暫失憶

Renci在2015年，Renci因拍攝JW的《矛盾一生》MV而為人認識，擁文青氣質的她由於笑起來有酒窩，被封為「翻版陳妍希」。

曾獲ViuTV力捧的Renci，參演劇集包括 《詭探》 、 《黑市》、《理想國》、《未來還未來》 、 《身後事務所》等，2020年於新劇《歎息橋》演衛詩雅角色的年輕版，為突顯角色女性化和嬌柔的個性，Renci改一把「港女聲」來演繹。

於2016年11月，拍綜藝節目《SE7EN》第二輯，參加Red Bull Flugtag飛行比賽時，Renci因飛行器落水時受驚或腦震盪導致短暫失憶，更一度需送院檢查。

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【毒舌大狀】楊偲泳新片演出獲肯定 Renci不願以身材為賣點注重演技

《毒舌大狀》演技爆發

Renci更任電影《喜歡妳是妳》女主角之一，與談善言上演一段疑幻似真的同性戀，今次於《毒舌大狀》演出再被讚賞，可說是有潛質的影壇新貴。

她曾於訪談表示不想以身材作為賣點，指自己從來無將身材當成一回事，但控制不到其他人想法。她說：「我明白娛樂新聞需要噱頭，但我會質疑自己，係咪工作上未有亮麗的成績，所以大家只記得我暱稱？我會更努力，等大家去留意我工作，而唔係純粹外表。」

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