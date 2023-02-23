【廉政狙擊劇透】第4集劇情預告　卓以凡懷疑有人騙弟弟金錢

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第3集劇情講到屠敏以勞名威家人的安危作出威脅，要對方立即離港。

第4集（23/2）

廉政公署接獲有關高級奢華展覽會「雍華盛薈」的投訴，懷疑公關主理人Ray Chin 瞞著主辦方廷暉集團，私下收取參展商參加餘興派對的高昂費用，以及使用其他不誠實手段獲取利益。

章Sir認為「雍華盛薈」雲集來自世界各地的名人及富豪，必須謹憤處理案件。

洛子峰潛入「雍華盛薈」記者會調查，不料遇上正在整理義肢的屠敏，屠敏要求報警，欲控告洛子峰偷窺非禮，雙方一度爭持。

韋繼明得知國際淫媒Miranda.S即將抵港，推斷她會現身「雍華盛薈」進行非法賣淫活動。

韋繼明對線人的遺孤莊慕雪照顧有加，視之為女兒，莊慕雪卻探問韋繼明對兩人關係的看法，結果得到一個令人失望的回應，莊慕雪於是參加配對活動，一步步跌入Miranda.S 主持的淫局當中。

經洛子峰介紹，黎曉山租住方家晴的住所，兩人一見如故，十分投契，從此成為室友。

卓以凡懷疑有人騙弟弟錢，派助手暗中調查。

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