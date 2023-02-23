【工人姐姐】外傭繼改單打斧頭後變賣屋企物資　張欣欣怒炒蠱惑姐姐︰手腳不乾淨

▲ 中文科補習名師張欣欣的外傭繼改單後，又變賣屋企物資。

僱主深明請到好姐姐猶如中六合彩，相反只會為自己添麻煩。中文科補習名師張欣欣早前分享家中外傭買餸時「打斧頭」，私自改手寫單據，最近他又發現工人姐姐有蠱惑，竟然變賣他家裡的物資。這位姐姐再三挑戰僱主的底線，最後當然無得留低。

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家中物資極速消耗有因

張欣欣昨晚（22日）於facebook專頁發帖文，再次分享外傭的離譜行為，直言「我家的工人姐姐，手腳一向有些『不乾淨』」，包括早前她買餸時曾私自改單，如將數字「2」改為「3」，「1」加多一橫成「7」。不過，當時他已即時採取行動，杜絕姐姐不誠實的行為︰

為防辛苦掙來的血汗錢被詐騙淨盡，我不得不重操故業，親自再拉買餸車殺入街市。

▲ 外傭買餸時曾私自改手寫單據。（圖片來源︰張欣欣facebook）

自此張欣欣確實換來了短暫的安寧，可是姐姐見打斧頭不果，似乎再動腦筋。他表示︰

她竟然將我家的物資，拿出去變賣！

他形容姐姐「由打工女傭，搖身一變為創業個體戶」，更笑言相信她的事業發展應該不錯，全因貨品由他親自採購，加上他「對家人的愛錫近乎病態，不貴不買，不好不要」，質素自然有保證。

自稱獲少主口頭允准

張欣欣提及後來與姐姐深入談話，得知在貨品出家門前，姐姐獲得5歲及7歲少主的口頭允准，趁他的一對子女玩得興高采烈時問可否將某東西給她，小朋友不虞有詐，那些玩具從此便消失。

這一年來，我家的物資消耗得比倒水還快！

例如一周前才買了幾瓶兒童護膚乳，今天便說差不多用完。但他當時心想是子女用的不必肉痛，沒想到「原來不是東西被用掉了，而是被人賣掉了！」他揶揄姐姐有商業頭腦，但不得不送機票請她離開。

張欣欣回覆TOPick查詢時表示，這位菲傭在他家中工作4年，現時已經將她辭退，而她剛好完約。原本他聘有兩位外傭，現在還有另一位姐姐幫手。

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責任編輯︰駱秀玲