【求職陷阱】請助理被要求與男經理同住煮飯 應徵女子一句KO

經濟低迷，求職者搵工心切，分分鐘會誤墮求職騙局。廣州一名女子在網上發帖，稱日前應徵一間公司的助理職位時，人事部卻要求她與單身男總經理同住，幫手煮飯、洗碗，令她頓時懷疑對方意圖，更寸爆拒絕︰「方便我帶男朋友一起住嗎？他做飯好吃。」她將雙方的微信內容截圖公開，成為網民熱話。

該名女子在網上招聘廣告看到公司請助理，當晚就透過微信與人事部職員溝通，未料對方指工作需要跟男總經理同住，並要協助煮飯、洗碗等家務，從而建立出「工作默契」，讓她逐步跟總經理熟絡，把他當成「自己人」，對方表示︰「總經理家就他一人住，他是單身離異男，所以家裡沒有甚麼不方便的，在總經理面前不必拘束。」

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他又列明助理的試用期月薪為人民幣7,000（約8,000港元），轉正職後最少加1,000元（約1,100港元），亦會為員工買「社保」，公司滿意會晉升為項目負責人。女子認為對方心懷不軌，回覆時寸爆問：「我方便帶我男朋友一起住嗎？他做飯好吃」，人事部職員則指︰「是你找工作還是你男朋友找工作呢？」，她則反駁︰「我覺得這種目的 『 不純 』，你再問問吧，我先跑了。」 最終還是放棄該職位，並留言︰

真的好離譜呀，朋友說這家公司一定很不正規，感覺好像是個保母，又好像不只是個保母。

▲ 女子將人事部要求她與單身男經理同住的對話截圖放上網，引起網民熱議。

▲ 女子被要求與男經理同住，反指要帶埋男朋友上班。

▲ 女子認為對方目的「不純」，索性不幹了。

▲ 該公司被指「面試中的奇葩公司」、「離譜到家了」。

▲ 女子應徵的公司助理，招聘廣告有以下的描述，強調要識煮餸。

事發後招聘廣告下架

不少網民亦質疑該公司招聘的意圖：「 一個月8,000就想找個保母+情人+員工，就是拿一份錢幹3份活，總經理是怎麼想的」、 「 這是在招情人嗎」 、 「人家只是想招『三陪』，又不好意思發布呀」，更以「面試中的奇葩公司」、「離譜到家了」來形容事件 。事件廣傳後，涉事公司負責人張先生有回應，他指本來招聘的就是生活助理，因總經理喜歡在家宴客招待客戶，故希望聘請助理幫忙，「之前也招過，還工作了3年」。他又指助理跟總經理不是住同一間房，他提出總經理是「單身離異男」，是怕助理擔心家裡有一大班家人覺得不方便。

張先生說公司招聘內容表達上有不妥，容易令人產生遐想，他強調公司是正規守法經營，不過他已將招聘廣告下架，又指「也沒招到人，只能從親戚、朋友看看有沒有人有意向」。而 廣州市人社局收到消息後，亦着手展開 調查。

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