【台灣自由行】台灣酒店及商舖信用卡優惠　 享特別折扣及現金回贈【內附連結】

▲ 台灣準備開關，港人又可以再次去當地自遊行。（相片來源：Unsplash）

港人最期待的畫面已出現了，週末「快閃旅行」不二之選的台灣，已恢復審批香港自由行旅客入境申請，終於可以回台灣暢遊一番。現時用信用卡在外地消費很普遍，不用專誠去兌換台幣，Mastercard持卡人更推出一系列的酒店住宿及商店消費優惠，更加抵住抵買。

▲ 憑Mastercard於台灣消費，可享有特別優惠及禮品。（相片來源：Mastercard）

住宿方面，最抵住是台灣連鎖智能酒店雀客旅館，3間分店都位於台北，憑Mastercard可享10%現金回贈，優惠期只至3月31日。人氣連鎖旅店捷絲旅（JustSleep），屬晶華麗晶酒店集團旗下，分店遍布台北、高雄、宜蘭、花蓮及台南，憑Mastercard可享免費早餐、迷你吧飲料或精美小禮物。入住台北美福大飯店，更可以優惠價6,000新台幣起預訂平日行政客房一泊一食套票。

▲ 雀客旅館3間分店位於台北松江、南港及台北車站，位置方便。（相片來源：Mastercard）

去台灣購買手信，源於台北南門市場的快車肉乾是不錯之選。以Mastercard結帳，消費滿2,200新台幣可享95折優惠。太陽堂老店的太陽餅亦是必買老字號，消費滿3,000新台幣可享95折優惠。花東地區老牌的阿美麻糬，亦可享有95折優惠。

▲ 台中名產太陽堂老店是必買手信，憑卡可享95折優惠。（相片來源：Mastercard）

位於桃園國際機場的昇恒昌免稅商店（everrich），由名牌、化妝品、家電、酒類等都有齊，可購買各式台灣食品及手信，消費滿5,000新台幣可賺取250新台幣現金回贈，優惠期只到3月31日。另外還有麻辣火鍋名店鼎王、無老鍋等餐廳及誠品書店均有特別優惠，詳情可瀏覽網址：https://mstr.cd/41i2WMm。

記者：張頌婷