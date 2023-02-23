【企業強人】龔嘉欣與兩大視帝再度合作拍新劇　勢衝視后寶座證實力

▲ 嘉欣係一個好努力的演員。

龔嘉欣自19歲簽約無綫後，至今已入行15年，演技亦愈來愈好，加上其肯搏肯捱的性格，獲得台前幕後人員讚賞。近年她在每部劇集都瞓身演出，不過每次都與視后獎項「擦身而過」，有指她將於6月開拍新劇《企業強人》，更有兩大視帝「加持」，勢奪視后寶座。

【新四十二章】龔嘉欣感恩活在挑戰中 隨遇而安：不用與別人比較

出名好搏命

向來出名搏命的嘉欣在近日熱播中的《新四十二章》除了要長期貼鬍鬚外，也有不少動作場口，她接受TOPick專訪坦言自己的皮膚是偏向敏感，故曾經因貼著鬍鬚長達十多個小時，以致臉上長了紅點，她也只好出盡法寶作忍受，一時會把衣服「攝」在鬍鬚之內，一時又會向自己說著「忍住忍住」，以免又再需要勞煩化妝師爲她再補上膠水。

而且，她更在活動自爆拍攝該劇的煞科打戲時意外撞爆鼻，當時聽到兩下啪啪聲，然後血流不止，但嘉欣並沒有停工休息，繼續開工：「嗰日現場有好多武指及替身準備喺晒度，變咗我反而係擔心如果因為我受傷影響拍攝工作，會好內疚。」

不但此劇拚命演出，嘉欣在早前拍劇集《殺手》時更打到右手尾指斷筋、踢腳時落錯位𠝹爆肉要縫3針，真的「搵命博」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

與視后獎項無緣

雖然如此拚命，惟她多次與視后獎項「擦身而過」，在2020年憑着與視帝黎耀祥及陳豪合作的《殺手》獲提名，最終卻大熱倒灶，不敵蔡思貝，最終只奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎。

直至上屆台慶頒獎禮，她憑着與視帝譚俊彥合作的《十八年後的終極告白2.0》演技獲讚，惟竟視后十強不入，令人驚訝！

▲ 一直與視后寶座無緣。

開拍新劇《企業強人》 與兩大視帝合作

嘉欣屢敗屢戰，據知她於6月將開拍新劇《企業強人》，擔正女主角的她再度與兩大視帝陳豪和譚俊彥合作，飾演正能量的強人角色。

其實《企業強人》早前曾傳過多人擔任女一之位，包括胡定欣、唐詩詠、張曦雯及李佳芯等，不過全屬流料，今次終於落實嘉欣將會接拍，相信她絕對有望衝擊明年視后！

據知今次嘉欣不用再做打女，轉打心理戰，她接受傳媒訪問時指與陳豪已合作過多部劇集甚有默契，又大讚譚俊彥是十分勤力的拍檔，故與他們合作必定拍得十分順利。

她續指已經聽了古仔，與監製羅永賢、編審傾好劇本，造型上大概有概念，並表示初入行時與鄭嘉穎拍的《拳王》亦是由羅永賢監製：「咁多年後再合作好期待，我成日都覺得身邊好多人幫我、畀機會我，好感恩。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪