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【吃貨橫掃曼谷】曾傳高海寧被林澄光稱為「速食便當」　再度合作高Ling保持距離【多圖】

娛樂 16:06 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

高海寧13年前傳遭林澄光「𡁻完唱」，二人再度合體主持旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》。

TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》現正熱播，由三位身材驕人的女神高海寧、彭慧中及陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「少年食神」林澄光（Michael）擔任主持。

節目中除了有美女主持浸spa兼穿水著晒身材夠養眼之外，高海寧與Michael這對昔日緋聞情侶再度合體成為網民焦點，高海寧似乎被事件嚇怕表示：「希望唔好再傳緋聞啦！」

高海寧13年前傳被林澄光「𡁻完唱」。

【吃貨橫掃曼谷】彭慧中VS陳星妤水著大激鬥　高海寧休戰體驗頌缽療法

13年前傳遭「𡁻完唱」

高海寧與Michael於2010年合作主持飲食節目《為食一條街》，當年36歲、獲封「少年食神」的Michael，被爆自認撩女高手，靠著肥頭耷耳、無害的外形，兼且口花花冧女秘技，食盡圈中女星。

有傳他「速食」當年只有23歲的高海寧，而且更「𡁻完唱」形容女方為便當，傳聞炒得熱烘烘。

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【絲打圍爐】高海寧被屈愛蒲難抵壓力　高Ling甩性感形象一度封胸剪短頭髮

時隔13年再度合作，兩人似乎刻意避忌，尤其高海寧去年宣布續約TVB後，隨即第一個工作便獲安排主持《吃貨橫掃曼谷》，女方同年11月在節目巡禮上更向傳媒表示：「Michael第一個節目係我同佢拍，依家我簽返無綫第一個節目又同佢拍，希望唔好再傳緋聞啦！」似乎煞有介事。

有指高海寧早已向高層和監製表明不想與對方有太多互動。

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刻意避忌

當年拍攝《為食一條街》時，二人在鏡頭前均表現親暱，不時有肢體接觸，就算單從坐位的距離也看到兩人關係熟稔。相反，為了避免再傳緋聞，今次高海寧與Michael在《吃貨橫掃曼谷》明顯保持距離，而且對答沒見得有任何火花。

早於出發前，高海寧在機場接受TVB娛樂新聞台訪問時，被問到與Michael多年沒合作，她淡然回答：「係呀，我對上一次見佢都係10年前。對上一次佢就係第一次拍節目，咁有啲緊張啦！」

然後續指：「我相信佢經歷咗咁多年應該唔會再緊張，所以今次應該會玩得再開心啲，同埋上次淨係喺香港拍，今次佢帶住我哋三個衝出香港去咗泰國，我相信去到嗰邊會更加好玩更加開心。」高海寧盡顯大方。

點擊查看更多高海寧索相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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