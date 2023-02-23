【誤吞異物】女子呼吸不順檢查驚見9毫米螺絲釘　卡在肺部8個月原因曝光

▲ 女子呼吸不暢，檢查驚見9毫米螺絲釘卡在肺部8個月，醫生曝光原因。

西班牙一名70歲老婦，近日因為覺得呼吸不順暢，前往醫院檢查，竟然在她的肺部發現了一顆金屬螺絲釘。醫生猜測，這顆螺絲釘可能是老婦8個月前進行牙科治療時，不小心吞下。所幸透過外科手術治療後，已順利將螺絲釘取出。

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綜合外媒報道，該名老婦本身無緣無故的患有呼吸道感染，最近經常感覺呼吸不順，於是前往西班牙蓬特韋德拉省（Provincia de Pontevedra）的醫院進行檢查。醫生為老婦做了胸部X光檢查，竟發現有一顆9毫米的金屬螺絲釘卡在了她的肺部。醫生透過支氣管鏡，看到該組件已經嵌在她的器官組織中，並猜測應是她在8個月前進行牙科治療時所誤吞。

值得慶幸的是，醫生經過外科手術，在短短幾個小時内用鑷子成功將異物從老婦體内取出，而目前她已經出院，健康恢復狀態良好。

然而這並不是第一次有異物卡在肺部而產生的悲劇。2022年年9月，曾有一名病患稱自己丟失了鼻環，後經檢查才驚恐發現，原來鼻環已經在他的肺裡待了長達5年的時間。

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責任編輯：羅嘉欣