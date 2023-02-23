【拐帶疑雲】觀塘3中年婦疑搶抱學童　柴灣大媽企圖推走BB車

▲ 本港多區疑拐子婆出沒，觀塘有3中年婦搶抱學童，柴灣大媽企圖推走BB車。

家長要時刻好好看管兒童！近日有傳本港不同地區疑有拐子婆出沒，日前有觀塘地區群組，有網民目擊觀塘有3名中年婦搶抱一名學童，另在媽媽WhatsApp群組廣傳柴灣新翠商場，有大媽企圖推走女童連BB車，令一眾家長人心惶惶。

觀塘3名中年婦搶抱學童

於21日（星期二），有名網民在facebook群組「觀塘 幼稚園 交流區」發帖，他當天下午1時多在觀塘港鐵站A出口附近目睹疑拐帶兒童的事件，他發帖提醒各位香港媽媽在外要小心看管子女。

最新影片︰

事發在觀塘港鐵站A出口落樓梯位對出馬路邊，他見到3名中年女人，在搶抱一位穿著校服的小朋友。他不知是否拐帶，但擔心該學生的安全而報警。帖文寫道︰

其中2個女人在搶抱過程是講大陸鄉下話，唔知發生咩事，我已報了警、由警員處理，希望小朋友無事。

網民留言指事件如屬實就很恐怖，亦有斥責在事發地點的目擊者，為何不上前了解，「相都沒有，事後先報警放上網，對小童已經失去被阻止時間」。另一方面，有網民提出單憑該帖文，不能認定是拐帶兒童，「會唔會係可能小朋友撞親人，又或者係大人之間有口角，後尾連累小朋友」，網民質疑「未至於咁猖狂」。

柴灣大媽企圖推走BB車

另一方面，今日另在媽媽WhatsApp群組廣傳另一拐帶兒童疑雲，地點在柴灣新翠商場，有大媽企圖推走女童連BB車。涉事的媽媽附有照片及一段錄音，從圖片所見，地點在柴灣的新翠商場，港媽當時去咖啡連鎖店Starbucks取咖啡渣，女兒在BB車內睡覺，由於旁邊有樓梯，港媽一人未拎起嬰兒車，她鎖起BB車，自己下樓梯去咖啡店，期間她全程望實BB車。

▲ 有港媽遇到有名大媽企圖推走女兒連BB車。（網上圖片）

我女行到呢個位就已經瞓着咗喺BB車，咁我一個人𢭃唔到個四級樓梯，我就叫個職員幫我拎出嚟，我行落樓梯拎，唔使入去舖頭入邊，我隻眼係望到我架車，同埋我架車鎖晒轆。

怎料，有名孭住白色環保袋的大嬸，目測50多歲的大嬸企圖推走BB車，由於已鎖車而未能推郁，該大媽像不明所以，而港媽隨即衝去喝止及責罵她，「仲咩搞我架BB車、仲咩推我個BB」。她起初未有回應，之後才說「架BB車好似好好推」，之後上扶手電梯跑走。

以上事件未能證實是否真是拐子婆出沒，但已引起家長人心惶惶，家長們要事刻好好看管小朋友，免生意外。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳