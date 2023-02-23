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【脫髮治療】38歲女突發性脫髮致6處斑禿　中醫治療3個月痊癒兼減白髮

保健美顏 17:10 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

38歲女突發性脫髮致6處斑禿，中醫治療3個月痊愈兼減白髮。

有脫髮問題要及早治療。一名38歲女士原有脫髮傾向，髮量不多，某日突然出現6處斑禿，嚴重影響外觀。後來經過3個月中醫治療，不僅痊癒且白髮減少，令患者重拾好心情。

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註冊中醫師彭子芯分享個案指出，該名女患者因有脫髮傾向，頭頂頭髮稀薄；後來突然出現6處斑禿，包括頭頂4處、後枕2處。還有局部頭髮脫落、頭皮泛紅、周圍白髮增多的問題。不過，患者身體並無其他不適，突然大量脫髮導致禿頭的成因不明。

由於患者沒有其他身體狀況，醫師最後依靠舌脈進行判斷。彭醫師表示：

「腎其華在髮」、「髮為血之餘」，脫髮問題多半與腎氣、血虛有關；斑禿這類突發性的脫髮，多伴隨肝鬱的問題。

經診斷，患者的舌脈與此説法相符。彭醫師為其處方「補腎疏肝養血」中藥，例如當歸、白芍、柴胡、首烏、黃精等。再輔以頭皮針灸，刺激局部毛囊，令頭髮加快生長。1個月後，患者脫髮量明顯減少，斑禿位置開始生出頭髮。治療3個月後，患者斑禿痊癒，頭頂頭髮變回濃密，甚至連白髮都減少。

疏肝養血活髮茶

彭醫師推介一款簡單茶療，有助脫髮人士日常調理。但提醒大家，懷孕或有長期疾病者，建議先諮詢註冊中醫師意見。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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