【藏炸藥案】涉藏炸藥煽動氣槍改真槍　地盤工判囚26個月

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警方於2021年突擊搜查藍田一單位，檢獲炸藥原料及槍械零件，33歲地盤工人當場被捕，並被發現在網上群組煽動他人將氣槍改裝成真槍。涉案地盤工早前於區域法院承認1項管有炸藥、1項煽惑他人無牌管有槍械及彈藥罪，今（23日）被判監26個月。法官判刑時指，若成功製作黑火藥及用於社運上，會造成嚴重人命傷亡。

被告張翰維（33歲，地盤工人）早前承認1項管有炸藥罪、1項煽惑他人無牌管有槍械或彈藥罪，指他於2021年6月29日，在藍田康華苑某單位管有爆炸品，即硝酸鉀及硫磺；及於2019年10月3日至11月22日，非法煽惑他人無牌管有槍械或彈藥。

法官判刑時指，涉案炸藥原材料可製作逾1公斤黑火藥，但被告購入原材料時未有購買木炭，可支持被告沒有打算製作黑火藥的說法，但若成功製作並用在社運上，會造成嚴重人命傷亡。

法官指，考慮到被告發送相關訊息時，正值社會動盪之時，即使訊息沒有侮辱性訊息，但亦會加劇破壞治安，涉案訊息共50則，歷時1個半月，就兩罪判監26個月。

案情指，被告於2021年6月29日離開藍田單位後被警方截停及帶回單位，被搜出寫有槍及子彈設計圖的記事簿、2枝氣槍、580發釘槍空包彈、590克硫磺及859克硝酸鉀。警方另發現曾於telegram群組煽惑他人將氣槍改造成真槍，

被告警誡下承認管有上述物品，因貪玩購入硫磺等物以製作黑火藥，但無意傷人，另承認是該群組的管理員。

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記者：梁錦麟