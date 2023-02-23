【時尚速報】LV廣告涉未獲許可取用藝術家畫作　涉事廣告官網絕迹LV未有回應

▲ 左圖是LV今季邀請了Léa Seydoux 為Capucines 手袋拍攝廣告，右圖則是Joan本尊的畫作《La Grande Vallée XIV (For a Little While) 》畫作。（圖片：Louis Vuitton／JOAN MITCHELL FOUNDATION）

據《華爾街日報》報導，較早前Joan Mitchell基金會致信到剛上任Louis Vuitton行政總裁Pietro Beccari，要求把品牌今季（23SS）由演過《007：生死有時》的Léa Seydoux做模特兒、以Joan Mitchell畫作《La Grande Vallée XIV (For a Little While)》為背景的Capucines手袋廣告撤回，原因是已故畫家Joan Mitchell的畫作只用作教育用途，而由去年尾開始基金會已明確拒絕了Louis Vuitton多番要求。

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對於作品被拍照用於商業用途，在未被官方許可情況下出現在品牌的廣告中，Joan Mitchell基金會表示：「深感失望。」，若Louis Vuitton堅持不撤回廣告，明言會採取進一步的法律行動。而直到目前，Louis Vuitton無對為此消息作任何回應。而筆者亦上了官網查找，是次出事廣告已完全絕迹！

Joan Mitchell（ 1925-1992）是50年代的紐約作為著名抽象表現主義藝術家，名作有《無題》、《藍莓》，其中《藍莓》更是目前拍賣史上成交價最高的Joan Mitchell作品，於2019年佳士得紐約拍賣中以1,662.5萬美元成交。

記者：黃鑑江