【重返校園】馮盈盈返母校讀碩士惹揣測　FYY否認離巢：暫沒轉行打算

▲ 馮盈盈親自回應攻讀碩士原因。

前日（2月21日）馮盈盈（FYY）於個人社交平台分享照片，相中她身處港大校園對著電腦學習，並寫道：「Unity is strength（團結就是力量）」，自揭已重返母校進修碩士課程，惹來外界揣測她是否為離巢轉行鋪路。

雖然外界指馮盈盈有意進軍金融界，不過她回覆TOPick稱現於港大修讀的碩士課程，是與她本科食物及營養學相關的食品管理學，並非金融課程。

對於報道指馮盈盈嫌TVB「親生女」長命約太困身，故無意再續簽長約，進修是為轉行鋪路，對此她否認說：「重返校園攻讀碩士，是我的心願，想完成一個里程碑，我暫時沒有轉行打算，多謝關心，學無止境，希望大家都活到老學到老。」

【重返校園】馮盈盈返港大修讀碩士課程 疑準備離巢TVB轉投金融界

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港姐學霸FYY

馮盈盈可說是港姐學霸，於2012年度的DSE考試中，她考獲最佳五科28分的成績，同年獲香港大學取錄，入讀食物及營養學系，在2016年以二級榮譽乙等成績畢業。

同年大熱當選港姐後，馮盈盈備受TVB力捧，劇集與主持工作接不停，其後爆出因為三宗罪遭「雪藏」，近兩年多無劇拍，只是參與下綜藝節目，直至去年10月才參演新劇《妳不是她》。

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傳「扭計」扮離巢？

去年7月，馮盈盈於IG分享一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）合格通知信，信上寫著她成功pass。

而且，馮盈盈更稱上半年為應付CFA考試而努力，完成沒經濟學和商科底子的她，直言能夠合格是奇蹟。

馮盈盈當時還聲稱會繼續考上去，因而惹來網民猜測她疑為離巢鋪路，打算進軍金融界做特許金融分析師，不過亦有報導指盈盈「扭計扮離巢」，結果成功獲得新劇《妳不是她》女一角色。

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記者：游艾維

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