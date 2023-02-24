【媽媽心聲】獲丈夫鼓勵跟閨蜜去旅行　Coffee尋回自己引港媽共鳴：看了眼濕濕很感動

▲ coffee的帖文一出，引來很多媽媽留言。

做了媽媽後，都以家庭為重，子女行先，漸漸失去了自我。林芊妤(Coffee)婚後育有一子彥彥(伯伯)，Coffee做了媽媽後，全情投入照顧家庭，亦全力發展KOL事業，忙得不可開交。日前他首次放下老公和兒子，跟閨蜜開心去旅行，更在旅行過程才驚覺婚後失去了自我，在跟閨蜜旅行過程中，重新找到Me time，她更在社交網寫下感受和上載遊玩的照片，瞬間引來眾多港媽共鳴。

▲ 齊齊去旅行。

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Coffee坦言今次旅行獲得老公的鼓勵，而去之前沒有期望，直到旅程的完結她才有感而發:

其實我去之前完全沒有期望的，心想也大概是像前幾次的旅行一樣吧，大概是這些年忘記了自由自在的感覺，然後整個旅程完結後，我發現自己不只是去了個旅行，而是找回「想要怎麼過」的自己，因為有了家庭有了小朋友，很自然就會將所有選擇交給了家人，兒子想吃什麼老公想去哪裏，我也再沒有把自己學重，總覺得他們快樂我就會快樂滿足了。

Coffee驚覺婚後失去了自我，

因為有了家庭有了小朋友，很自然就會將所有選擇交給了家人，兒子想吃什麼老公想去哪裏，我也再沒有把自己學重，總覺得他們快樂我就會快樂滿足了，去了這次旅行後，我終於明白為什麼老公那麼鼓勵我，也許只有我自己看不見，但我把這幾年確實把自己遺忘了

除了工作就是照顧兒子和家庭，所以我也沒有去好好顧及自己的需要。

Coffee帖文一出，惹來很多港媽留言:「看了眼濕濕很感動，說出很多媽媽的心聲」、「做咗媽媽後確實無試過同啲好朋友自己去旅行」、「所以me time好重要，可以藉此旅行找回自己，徹底享受，再重新出發」、「我都想同朋友去旅行，但有家庭的女人不容易放下小朋友」。

▲ 打扮似足少女。

雖然Coffee撇甩仔仔跟老公去玩，但是在異地仍然心繫兩父子，不停用cam看仔仔在家的情況，但是實情是仔仔沒有搵過媽媽，跟爸爸二人世界很開心，令Coffee反思:

我係咪一直諗得自己太重要。

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責任編輯︰王明芳