【食用安全】日本爆禽流感雞蛋斷貨　10款通過毒性測試安全雞蛋名單

▲ 日本爆發禽流感，導致雞蛋原材料一度斷貨。

港人最愛日本雞蛋。有日媒早前報道，去年日本出口至香港的雞蛋數量，佔總出口量92%，即一年有多達4億顆日本雞蛋被港人吃進肚中。惟受日本史上最嚴重的禽流感疫情影響，近日出現缺蛋潮，連著名北海道手信「白色戀人」因原材料供應不足，都被迫要減產，面臨缺貨危機。

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據日本媒體《日刊現代》報道，多達1500萬雞隻在本季至今，已因禽流感疫情被撲殺；加上飼料價格高漲，雞蛋批發價飆高，雞蛋販售商「JA全農雞蛋」周二（21日）公布東京地區M號雞蛋價格，為每公斤335日圓（約港幣19元），是去年同期的1.86倍。

受缺蛋潮影響，日本多間連鎖食店「丸龜製麵」、「日高屋」都已宣布暫停販售要使用雞蛋的部分商品。而著名北海道手信「白色戀人」也因原材料之一的蛋白供應不足，而宣布減產，並停止在網上出售。

日本雞蛋面臨缺貨問題，除了日本蛋之外，又有哪個地方的雞蛋值得選擇？水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱「水中銀」）小魚親測平台，在去年7月至8月期間抽檢市面上15個雞蛋品牌，共16款雞蛋樣本。除了另外3款日本雞蛋外，以下是10款通過毒性檢測的安全雞蛋：

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達人教3大條件揀靚蛋

獨家引入九州長崎雞蛋「太陽卵」的美食達人鄧珺豪（Jacky）曾傳授揀靚蛋的標準，可先把蛋打出來，再觀察蛋的整體保護力：「因為雞蛋原意是用來孵出雞仔，故雞蛋必須有優良的保護力，才能達成任務。」

Jacky說，一隻靚蛋必須符合以下3個條件：

1.蛋殼要硬而薄，既能保護也可讓小雞能夠破蛋而出。

2.其次，要有兩層蛋白，外層要呈啫喱狀，緩震能力才好。內層密度要高，稠密像個水泡，保護力才足夠。

3.蛋黃要夠堅挺，稠密度也要強，能用筷子完整夾起最好。

他又補充，以前長輩教揀蛋就是要照蛋，照出「壞蛋」，但時代進步，現今的雞蛋出廠時都會經過照燈程序，壞蛋一早剔走，買蛋已不用照燈了。有些講究的農場，更會再用人手作最後挑選，確保最完美的蛋才放入盒。只是人手挑選的雞蛋生產量較少，市面不會大量出現。

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責任編輯：羅嘉欣