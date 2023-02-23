【淋鏹判囚】妻指使情夫向出軌丈夫淋鏹水　法官斥罪行惡毒判囚10年8個月

▲ 妻指使情夫向出軌丈夫淋鏹水，法官斥罪行惡毒判囚10年8個月。（資料圖片）

41歲女廚師為報復丈夫出軌兼育有私生女，指使情夫向丈夫淋鏹水致毁容。涉案女廚師今（23日）於高等法院承認意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪。代表律師求情指，被告揭發丈夫有婚外情後，長期受言語挑釁及思緒混亂下才諸成大錯。特委法官指罪行惡毒，即使感情破裂，亦不能借他人之手作出不顧後果及玉石俱焚的行徑，判囚10年8個月。

被告何美恩（現年41歲），曾任職廚師，承認1項意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，控罪指他於2019年11月27日，在將軍澳富寧花園停車場，向張金強淋潑腐蝕性液體，即硫酸，意圖使張身體受嚴重傷害。

代表律師求情指，被告於2014年與任職地產經紀的事主結婚，兩人一直關係甜蜜，被告對事主唯命是從，更將100萬積蓄交給事主以其名義投資物業收租。被告對事主深信不疑，努力工作及將收入交給事主，又應事主要求買車以便接載客人「睇樓」，一直沉醉於這段婚姻關係中。

及至2019年中，被告發現事主態度變異，偷看事主手機發現他與情婦的床上照後怒火中燒，事主直認與情婦已育有5歲女兒，要求被告接受現實，並經常以言語挑釁及羞辱。被告深受打擊，未有尋求協助，同事陸智勤經常開解，兩人因而發生感情。代表律師指，事主因多年受言語挑釁，思緒混亂下才諸成大錯，於2020年被告已與事主離婚，不再見面。

特委法官判刑時指，本案屬極為嚴重及惡毒罪行，本案涉男女因愛成恨，被告有計劃借他人之手，以殘酷手法向事主作報復行為。特委法官指即使感情破裂，亦不能借他人之手作出不顧後果及玉石俱焚的行徑。

特委法官指事主事發3年後仍未康復，所受之痛苦難以言語形容，因被告不顧後果，令事主永久性毁容，生活於陰霾下，遂以15年為判刑起點。特委法官強調，法庭須發出嚴刑峻法的訊息，以儆效尤，考慮到被告開審前認罪及因燥狂致精神不穩，酌情減刑，判監10年8個月。

案發時被告與事主為夫妻關係，被告與同事陸智勤有婚外情。案發當日下午4時，被告致電陸指丈夫出軌，為報復要求陸向其丈夫淋通渠水，並給予相片作識別。陸遂購買通渠水，並按指示到案發停車場埋伏，並將通渠水倒於兩個紙杯中以便使用。案發晚上，陸看見相關車輛及衣著與相中人吻合的男子步出電梯後，向其正面淋潑琉酸後離開。事主感到身體被火燒灼痛，送院治療，頭、頸、上肢及上半身共有3%燒傷，左眼部分視力受影響。

陸於翌日晚上與家人到警署自首，其間陸致電被告，被告承認是主謀，著他不要自首，她會與丈夫溝通，對話過程被陸的家人錄下。陸最終自首，被告則於2021年6月24日被捕。陸早前已承認控罪，判囚9年9個月，警誡下稱出於愛而行事。

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記者：林育慧