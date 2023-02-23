【樂齡退休】19歲先斬後奏瞞家人赴里昂學法文　前法國旅遊局代表積極推廣法式文化

▲ Yolanda在法國旅遊局工作期間，在國際旅遊展、香港美酒佳餚巡禮、Vinexpo、書展等，舉辦過不少推廣法國文化的活動，亦令她在行業之中建立地位。

香港人特別熱愛旅遊，飛到世界各地是等閒事，但說到「旅遊達人」級數，就並非一般人能夠自稱。陳玉華（Yolanda）曾任法國旅遊局香港及南中國經理，在職超過20多年，退休後更孜孜不倦學習增值，向大眾分享對法國的認識及喜愛。

法國向來是很受歡迎的旅遊地，相信不少人也曾經踏足經典的巴黎鐵塔與羅浮宮、浪漫的香榭麗舍大道等。陳玉華（Yolanda）退休前，就肩負將法國文化推廣、同時向法國宣傳香港的重大任務，當中也有不少趣事分享。

19歲赴法留學

Yolanda自小嚮往歐洲，對旅遊業很有興趣，於是決定學習多一種語言。她說：「本來喜歡意大利，但意大利文不算實用；有試過學西班牙文但發音很困難。思前想後選擇了法文，不惜一切遠赴法國昂熱（Angers）留學。很記得當年19歲先斬後奏，安排好才告訴家人去外國讀書。」

她對當年的學習及寄宿生活記憶猶新，尤其是與老年獨居的房東太太之相處，是她人生中一大轉捩點。「自己性格本來較文靜，遠離家人要學懂獨立，以及與其他人溝通。當時通訊沒有現在發達，只能靠有限度的長途電話及書信與親友來往。」

▲ 她到過法國大大小小的城市，在盧瓦爾河谷（Loire Valley）留影。（相片來源：受訪者提供）

成長改變人生觀

4年留學期間，與來自世界各地的同學成為朋友，更在歐洲周遊列國，令Yolanda眼界大開的同時，也改變了自己的人生觀。「例如東方人認為30歲，女性就應該成家立室，但西方人卻認為是風華正茂，應好好把握不應被框住。又有剛踏入成年的同學，最關心的不是吃喝玩樂，反而能擁有投票權。有同學問我香港的政治問題，我卻完全沒有認識，感到自己幼稚不夠成熟，這些細節潛移默化改變了思想。」

房東太太也教導Yolanda很多事情，即使初時言語不通，兩人相處融洽，關係猶如一家人。當中她好學的精神，亦令Yolanda相當佩服。「她會鼓勵我一起看新聞學習常識，遇到不認識的東西，會拿出厚重的百科全書去查證，讓我了解學海無涯。」

全身投入旅遊業

Yolanda回港後投身旅遊業，加入法國度假村公司Club Med任市場銷售工作，但做了很短時間，就轉到香港旅遊協會。「當時做資訊部，學習了很多對日後工作有幫助的知識，以及大公司的運作，而且接待了很多海外傳媒、名人及貴賓等，包括米高積遜的二姐La Toya Jackson。兩年間工作獲益良多，獲得寶貴的經驗。」

之後她於法國旅遊局，成為香港及台灣區經理，更一直留下廿多年直至退休。公司規模雖小，很多事務也要親自兼顧，對她個人能力及經驗提升不少，而且很有滿足感。「即使香港區只屬法國航空的小部門，但作為官方政府旅遊局，每年也要飛到法國述職，甚至走入內閣與大人物開會，見識很多。」

疫情被迫退下

香港雖然只是世界上一個小城市，但其實對法國旅遊業來說也舉足輕重。Yolanda在法國旅遊局工作期間，在國際旅遊展、香港美酒佳餚巡禮、Vinexpo、書展等，舉辦過不少推廣法國文化的活動，亦令她在行業之中建立地位。可惜一場世紀疫症，嚴重打擊全球旅遊業，當年北京已有分局，法國旅遊局決定將香港分公司重組。

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在2020年8月，Yolanda沒有預料下離開做了廿多年的職位。前幾年的人事和工作模式的轉變，其實已跟她的理念不一致，於是逆來順受退下火綫，但她仍然熱衷於法國與香港的文化交流工作。「我不會因為辭工而停下來，反而會繼續做。除在旅遊活動和於香港專業教育學院旅遊系當客席導師進行法國文化分享，同時加入香港輔助專業人員計劃成為義工，以及為防疫在綫做義務支援。」

義工開闊眼界

當時Yolanda配對了失明人士協進會，起初她怕應付不來想拒絕。「眼見其他人都做得到，自己不能放棄。記得有次要策劃坪洲本地遊，我運用以往的工作經驗，去實地視察看看有甚麼合適景點，最後安排了30多位視障朋友去玩，之後又有幾次本地遊及藝術展活動。以前從沒有機會認識他們，但見到他們的能力與才華，也令我很感動，不時與朋友們分享故事。」

她在義工活動中，發現老人院舍的活動不夠多元化，主要是聽講座、看表演等千篇一律，於是萌生起「味遊法國」項目的概念。「老人家出行未必方便，但他們都想看看旅遊節目，『睇咗當食咗』。現在流行虛擬，眼睛去旅行也是一個賞心悅目的旅遊方式，會令人感到快樂興奮。」

▲ 她自設的「味遊法國」的YouTube平台，推廣法國生活文化。（網上截圖）

積極樂活心態

Yolanda決定以自己熟悉及有興趣的範疇，將對法國的認識推廣分享開去。她參加了香港賽馬會50+共創豐盛計劃，以「味遊法國」作為主題，寫成計劃書參與初創比賽，旨在為長者地區中心及院舍，提供虛擬旅遊體驗活動，趣味分享法國的生活藝術，讓樂齡朋友放眼世界，了解不同國家地區文化差異，拓闊視野，學習新知識和培養興趣。

雖然比賽中沒有得獎，但卻激發起Yolanda繼續進行的決心，更希望計劃能拓展至中學，舉辦法國文化或語言的講座、工作坊等，與年輕一輩來個跨代共融。「這兩年我接觸了很多新的人與事，上廣播課程、網頁設計及歷史文化導賞課程，更開設了一個『味遊法國』的YouTube平台，自行採寫編，介紹法國的美食和烹飪，又訪問一些留港法國朋友，致力宣揚法國文化。」

她認為：「我一直推崇積極樂齡的生活，退休不代表退下，應該終身學習，不停增值自己，帶來新的思維，保持活力及健康心態。」

記者：張頌婷