【死而復生】70歲老人車禍身亡後被火化　11年後「突然復活」

▲ 70歲老人車禍身亡後被火化，11年後竟「突然復活」。

死後復活？重慶一名周姓男子在2012年從醫院走失，家屬四處尋人不果，20日後在醫院附近找到一具因遭遇車禍，而面目全非的男性遺體。由於其身體外貌特徵相似，遂認定為周姓男子，並為他辦理後事，送到殯儀館火化後安葬。然而11年後，周男被人尋獲，令家屬既錯愕又疑惑，不知道他在這段期間遭遇了什麽，亦未曾得知當年真正的死者究竟是誰。

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綜合内地媒體報道，該名失蹤多年的男子為70歲的周康羅，因患有精神分裂症以及慢性支氣管炎、胃炎、膽囊炎等疾病，在2012年時被送去醫院治療。但20天後家屬被醫院告知，在醫院附近的糧站周遭草叢，發現一具面目全非的男性遺體。相關部門其後認定遺體是周康羅，於是家屬接受了他車禍死亡的事實，放棄尋人，將發現到的遺體送往殯儀館火化後安葬。

不料11年後，周康羅被重慶忠縣公安局人員巡邏時找到，但因為進行人臉對比時查無資料，亦核實不到走失人口，於是將他送到了重慶忠縣救助管理站，再被送到當地的民康醫院進行治療，並對外發佈尋人啓事。而他的堂外孫陳先生偶然間看到這則啟事，認出了熟悉的臉孔，發現竟然就是周康羅。

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陳先生表示，「這個消息傳來，我們家所有人，至今仍然沒有緩過神來。」其家人再見到周康羅時，多年的流浪已經使他身形十分消瘦，甚至無法再開口說話，但依然能辨出他曾經的模樣。而周康羅很快也認出了家人，一直嵌在自己的記憶裡，仍顫巍巍的可以寫下他們的名字。當他與其二哥相遇時，二哥輕聲詢問「你還記得我嗎？」70多歲的周康羅隨即老淚縱橫，多年的委屈傾瀉而出，抱著自己的哥哥痛哭失聲。

陳先生稱，「雖然很離奇，但我們已經確認了，這個死而復生、失而復得的人，就是周康羅。」周康羅與家人團聚之後，忠縣相關部門已經恢復周康羅的戶口，納入困難人員幫扶，目前正在醫院接受治療。

不過，11年前的死者究竟是誰則未曾得知，警方表示會將未知名遺體的DNA進行篩查，並通過人相對比、發佈協查通報等方式，全力查找明確死者的身份。

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責任編輯：羅嘉欣