【日本旅遊】北海道季尾滑雪最後召集　重遊Club Med千米山頂吊橋賞雪景【內附連結】

▲ 滑雪朋友最後召集，把握2023年最後的滑雪機會，順道一遊冬季限定景點霧冰平台，一次過滿足多個玩雪願望。

數年疫情期間，相信有不少滑雪發燒友掛念着北海道的綿綿白雪，開關後當然要立即起行，來個疫後第一滑！今次回到Club Med Tomamu，把握2023年最後的滑雪機會，順道一遊冬季限定景點霧冰平台，一次過滿足多個玩雪願望。

北海道向來是滑雪熱門勝地，正式開關後第一個冬季，已有很多港人率先出發，重拾冰雪假期的樂趣。目測來回班機也全爆滿，更有大量滑雪愛好者自備器材裝備，入境更花了足足90分鐘，才順利過關抵達。

優質綿滑粉雪

2月的北海道大雪紛飛，由溫暖的香港飛到冰天雪地的北海道，眼前盡是Netflix劇集《First Love初戀》的夢幻飄雪場景，趁現在仍未被旅客攻陷，絕對值得前往。2017年開業的Club Med Tomamu，於北海道的深山滑雪區自成一國，整個滑雪場只得兩間酒店供住客使用，獨霸多條高質粉雪滑雪道。

▲ 北海道Tomamu是滑雪勝地，入住Club Med Tomamu就能獨享多條粉雪滑雪道。（張頌婷攝）

久別雪場難免生疏，想找教練指導的話，一價全包的Club Med不用額外付費，包團體課程及纜車票，可使用29條不同難度的雪道，無限參加多種程度的滑雪板（Snowboard）及雙板滑雪（Ski）課程。體力許可的話，更能每天上下午密集式上堂，由專業教練親自指導及訓練，逐級挑戰。

Club Med Tomamu佔地約145公頃，在北海道滑雪場中不算大，但勝在雪道寬闊，而且滑雪客較少，適合新手鍛練。厚厚的粉雪極為鬆軟，而且每天降雪量高，即使像初階者如我跌撞得慘烈，都未至於疼痛瘀傷，甚至愈玩愈上癮。身在度假村之中，一有空檔立即起行挑戰，身心疲累但滿足。

▲ 在懸崖旁邊的「Cloud Bar」，要有勇氣爬上鐵架，才能拍出如坐在半空的靚相。（張頌婷攝）

住宿酒水玩樂全包

重回由法國設計師Jean Philippe Nuel設計的度假村，裝潢及熱鬧氣氛不變。融合了法國摩登元素與精巧別致的日式風格，歐陸繽紛活潑的色彩主調，又有櫻花、燈籠及木系裝飾點綴，加上寬敞開揚的大堂、餐廳及客房，四處以落地玻璃連接戶外與室內空間，讓人時時刻刻也能享受被雪地美景包圍。

兩棟大樓共341間客房，標準房面積由409呎起跳，更提供3至5人套房，比一般日式酒店更寬敞。酒店可滑雪進出（Ski-in Ski-out），有齊裝備儲物櫃及滑雪用品店，服飾需自備，滑雪裝備則可付費租用。

主餐廳Itara每天供應多款自助國際美食，以日式區的海鮮丼、自製烏冬等和食最受歡迎。於特色餐廳Haku可吃到美味的燒肉，不需另外收費，但要預約。設舞台的主酒吧Unkai，以及提供各式清酒及威士忌的The Nest，除指定酒精外，所有餐飲酒水已包在房價，可盡情放題暢飲。

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多項免費活動任玩

Club Med的另一賣點是家庭友善，適合0至17歲的兒童及青少年俱樂部，會舉行多元化活動，例如滑雪班、工作坊及團體遊戲等，家長可以放心將子女交由酒店員工G.O.（Gentle Organizers）照顧。眼見小朋友都玩得開心盡興，家長能有難得的私人時間，無拘束享受假期。

即使不滑雪，也有多項活動可以參與。雪地健行可安全地感受北海道的冰雪世界，不需太多體力勞動；日本最大型的Mina Mina人造海浪游泳池，室內溫暖舒適，在冬季都能玩水暢泳，更有日式浴場鬆弛身心，另外還有健身室、瑜伽課程等可免費參與。每晚都有多才多藝的G.O.表演，派對氣氛熱鬧好玩。

千米山頂夢幻吊橋

一場來到雪國，必要感受寒天風雪的感覺，利用通行證可免費乘坐雲海纜車，由山腳只需13分鐘就能輕鬆攻頂，到達海拔1,088米的霧冰平台。沿途見滑雪好手由山麓極速滑下，還有結冰閃耀的樹木與壯麗的日高山脈，唯美的冬季絕景以及零下負十幾度的低溫，同樣令人震懾。

霧冰平台設有雲咖啡廳，躲在和暖的室內舒適賞景，並享用多款IG-able的飲品，如白雲形狀軟雪糕、冬季限定的霧冰咖啡等。鼓起勇氣走到長約200米的「Cloud Walk」雪山步道，白雲形狀的吊橋如懸浮半空，高空飽覽Tomamu的冰雪美景。如有信心的話，旁邊更設滑雪地可以直接滑下。步行時陣陣寒冰大風撲面，這種凍僵體驗極為難忘！

▲ 多款罕見絕版的日本威士忌，如有年份山崎、白州均可在酒吧試飲到，需額外收費。（張頌婷攝）

Club Med計劃3年開設15間度假村

Club Med總裁Henri Giscard d'Estaing稱，疫情期間曾一度將全球所有度假村關閉，是開業73年以來史無前例的重大挑戰。幸而中國和加勒比海等地的度假村很快重開，2021年旅遊業漸漸復甦，美國及歐洲等有最強勁的反彈。去年其他地區亦開始慢慢增長，超過70間酒店及度假村已回復正常營運，香港市場亦見起色，比他預期之中更好。

他表示疫情期間客路以本地旅客為主，如北海道的度假村多為日本人，現在疫情放緩、各國開關及航班回復，國際旅客亦日漸增多。酒店遵從各項防疫措施，如員工佩戴口罩、自助餐區使用手套並以獨立碟奉餐等，保障住客安全。

Club Med未來積極開設新度假村，自去年已有5間落成，包括中國的長白山、西班牙馬貝拉（Magna Marbella）、法國阿爾卑斯的蒂涅（Tignes）等。另更有計劃在3年內開發超過15間度假村，以及重建裝修逾12間現存度假村。當中包括馬來西亞沙巴的婆羅洲、北海道第四間滑雪度假村Kiroro Grand，長遠更首次登陸非洲，結合沙灘及Safari假期，叫人期待。

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Club Med Tomamu

地址：北海道勇拂郡占冠村中Tomamu

查詢電話：3856 0468

價錢：5日4夜全包式標準房套票，最後春季優惠2人同行$24,436起、兩成人1小童$36,308起，旅遊日子至本年3月28日。早鳥冬季優惠2人同行$30,420起、兩成人1小童$41,183起，旅遊日子由本年12月至明年3月底。

旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.83港元

機票：國泰航空每天一班航班直飛札幌新千歲機場，來回票價由6,181港元起。

記者：張頌婷