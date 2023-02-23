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【愛我別走】黃子華林海峰舞台劇明天公演　少量門票輪候補購+入場備忘

娛樂 14:15 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

《愛我別走》明天公演。

黃子華與林海峰破天荒首次合作的舞台劇《愛我別走》，將於明日（24日）在西九文化區戲曲中心公演43場，門票早前火速售罄，一票難求，不過日前主辦單位公布將有部分門票可作出調動，重新分配給Waiting List觀眾，而《愛我別走》的周邊精品亦曝光，大家又要準備入貨。

《愛我別走》是一場傳承、愛與承諾的故事，講述橫跨半世紀情與義的故事。而今次亦會聯承LeSportsac推出會場限定別注版Tote Bag，並以舞台劇英文名“Show Me Your Love” 為設計主題。

別注限量品。

Tote Bag中心是兩位主角的卡通頭像，還呈現11款由不同字體及圖案組成的“Show Me Your Love”以多角度向您展露愛意；手提袋只限於舞台劇表演期間在戲曲中心內發售，數量有限！（HKD$480）

Tote Bag

輪候門票

另外，主辦方公布早前於售票網站POPTICKET在公開發售時曾經堵截部分可疑交易，故現可內部調動少量門票開放給觀眾輪候補購！有關申請輪候《愛我別走》嘅門票程序，請細閱連結及填妥表格：https://waiting.goodtoshow.com/

交通資訊

而今次演出場地為西九戲曲中心，今次亦是首次作舞台劇演出，由於場地較新，觀眾可預留交通時間，而最方便抵達戲曲中心的方法，是乘搭港鐡到達柯士甸站，於E出口經行人隧道步行至戲曲中心。路程需時約一分鐘。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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