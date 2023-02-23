【47人初選案】區諾軒供稱九東自發共同綱領　區當時憂情況如沙盤推演

▲ 區諾軒。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（23日）踏入第14天審訊。區諾軒供稱，九龍東選區主張發布公開協議，區指當時憂情況如「沙盤推演」，其他區相繼仿效，只能被動地應對。區又指，「講到『兵變』嚟形容」，他認為大會已沒有權威左右，區承認把關不力，並指若九龍東沒該主張，相信該區候選人民主黨胡志偉不會簽署共同綱領。

控方證人區諾軒第9日作供，控方讀出初選組織者的WhatsApp群組訊息，趙家賢在2020年6月19日稱「屯門張可森依幾條友擺明要隊到行啦」、「區軒同Benny(戴耀廷)係有白紙黑字circulate(傳閱)俾大家確認，雖然大家冇最後簽紙，但係呢個都係一個mutually agreed consents(協議)」。區稱，該協議是指協調會議上曾經傳閱的協議。

被問到「白紙黑字」是指甚麼時，區稱是首次協調會議傳閱過程，會上傳閱一份「35+Project」的文件。惟法官指據其理解，組織者在會後亦會傳閱一份會議總結，而該份文件毋須簽署，問區及趙所指的是否該份文件，區改稱是。

控方再展示九龍東候選人施德來的提名表格，表格附有一份已簽署的共同綱領。區稱組織者沒要求初選參加者簽署，控方欲追問原因，被法官打斷指區早前已回答過。

控方續提到，區在6月14日轉述了蔡澤鴻的報告。區稱較早前蔡來電，告知九龍東協調會議就著是否公布一份文件有異議，於是區在群組轉述會議情況，內容包括九龍東參選人認為要發布一份公開協議，說明「五大訴求 缺一不可」；要求大會認可該份公開協議；又引述民主黨稱若官方認可協議，民主黨便會簽署。

區憶述，指九龍東參選人之一的民主黨胡志偉曾向他表達對立法會議案的看法，民主黨認為沒理由否決興建學校或醫院的議案，又憂慮若不斷有公開協議，恐遭人「抽秤」。

就九東會議報告，區在群組形容為「沙盤推演」。區於庭上指，當時九東擬自行發布共同綱領，他憂慮其他選區仿效，「當時覺得只能被動地應對」。區又指，「講到『兵變』嚟形容，我認為大會已經冇權威去左右」，區承認把關不力。

法官李運騰關注，區當時的其中一項建議似乎認為不應「白紙黑字化」，免被取消資格，問及原本的初選計劃有甚麼原因會令人被取消資格？區稱當時依賴輿論看法，如有候選人罔顧後果地運用《基本法》否決權，會被視為不尊重《基本法》。法官追問這是否避免「白紙黑字化」的原因，區稱那是當時處理候選人的部分措施。

區的建議亦提到，「如今應對是順勢而行，視乎各意願行之」、「若果不搞到『鬥黃』，寫了些共識了事，沒了那些關鍵DQ風險，當『執到』」。被問到「鬥黃」的意思，區供稱「我會認為不斷迫人表達立場，那怕佢本身未必支持個立場，我會定性為『鬥黃』」。

法官續問「你指有些人嘗試表現得越激進越好？」，區同意，並補充指初選參加者來自不同光譜，大家對機制有不同詮釋，若不斷公開地表態，「就會有收窄咗啲模糊嘅情況，『鬥黃』就係呢個意思」

法官再問，是否想避免民主派內鬥？區稱如無發生6月14日事件，相信胡志偉不會簽署綱領。鄒家成聞言在犯人欄內大力點頭。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣