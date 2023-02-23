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【入職條件】第4輪新聘教師基本法及國安法測試　周五起接受報名

社會 15:15 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

教育局公布第4輪教師《基本法及香港國安法》測試安排。（資料圖片）

由2023/24學年起，所有公營、直資學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園新聘教師（包括新入職教師及轉校教師），均須通過《基本法及香港國安法》測試。教育局今日（23日）公布，第4輪測試將於4月16日（周日）舉行，供學位程度人士參加，明日（24日）上午9時至3月8日下午5時接受報名。

第4輪測試對象，為已持有學士學位或會在2022/23學年獲取學士學位，並有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園學位教師職位的人士。他們可透過教育局網上申請系統報名。

測試名額有限，先到先得。如申請人曾於教育局為學位程度人士舉辦的《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，將不獲接受再次參加測試。

教育局於本學年舉辦5輪測試，第5輪測試供非學位程度人士參加，將於6月18日（周日）舉行，詳細安排稍後公布。請留意，非學位程度測試的及格成績只適用於申請非學位教席。

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責任編輯：馮琪雅

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