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【大灣區】李家超今訪廣州深圳見黃坤明　4月帶立法會議員去大灣區

政治 16:04 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

特首李家超今早率領特區政府代表團到訪廣州和深圳。(李家超fb圖片)

特首李家超今早率領特區政府代表團到訪廣州和深圳，與廣東省委書記黃坤明會面，他透露下周會帶同司局長訪澳門，希望在4月帶立法會議員去訪問大灣區城市，指廣東省領導三月會訪問香港，希望舉行粵港聯席會議。

李家超下午在廣州見記者，透露未來計劃會走訪大灣區9個城市，以及澳門，下周會帶同司局長訪澳門。他指，正積極組訪問團，希望在4月帶立法會議員去訪問大灣區城市。他表示，廣東省領導三月會訪問香港，如果時間許可，希望舉行粵港聯席會議，雖然今次訪問只是一日，但具開展通關後密切接觸的示範性作用。

今次訪廣東省，李家超形容，是三個「第一次」，上任後第一次；疫後第一次；第一次拜訪廣東省委書記黃坤明。他指，來的時候坐高鐵，象徵一小時生活圈的特色，會議中感謝廣東省一直支持香港，支持香港發展，在疫情期間提供物資等。

李家超指，與廣東省領導會面期間，有討論到推動大灣區高質量發展，包括人才流動及培訓、科技創新應用、推動貿易及跨境運輸等。他又指，黃坤明對香港的發展是充分支持，引述對方表明，香港有任何項目提出，大家都可尋求最佳的發展方案，北部都會區是一個很好的機會，令香港與整個廣東，產生協同效應。

被問到「高端人才通行證計劃」內地科學家賀建奎個案，入境處是否「漏招」？李家超指，高才通的審批，有一定標準，當發現有優化地方，立即優化，指任何新措施，過程中都要總結經驗，隨時優化。他指，看到相關部門立即將程序優化，達到要求，確保人才符合整合香港整體利益，特別在治安方面。他指，入境處處長已就個案發聲明，會針對可能違法展開調查，交給入入境處處理。他強調人才流動，不單只吸內地人才，更希望吸引更多國際人才，會研究有甚麼方案吸引更多國際人才。

 

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責任編輯：區綽彥

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