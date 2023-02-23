【財政預算案2023】兒童事務委員會歡迎增執法及培訓撥款　配合落實強制舉報虐兒機制

▲ (兒童事務委員會網頁)

財政預算案提出在2023-24年度增撥2,410萬元，並從2024-25年度起全年額外撥款為2,420萬元，用於提升政府的執法及支援能力、為相關專業的從業員提供培訓，以及加強保護兒童的宣傳及公眾教育，以配合落實強制舉報虐待兒童個案機制。兒童事務委員會表示，對預算案的撥款表示歡迎。委員會指，欣悉政府接納兒童事務委員會非官方委員和業界代表的意見，對即將推行的舉報虐兒機制，展現出推動兒童健康和保護兒童的長期承擔。



就幼童住宿照顧服務的不足和有待改善的地方，委員會表示樂見政府迅速檢討兒童住宿照顧及相關服務，並嚴肅跟進改善建議，承諾在2023-24 年度增撥 5,670萬元，並從2024-25年度起額外撥款每年8,000萬元，以便首先落實第一階段的檢討報告，其中包括改善幼兒工作員的人手比例、增設前線支援人員及引入專業支援、增加兒童緊急住宿照顧服務的服務名額，以及加強兒童住宿照顧服務的巡查執法力度。



兒童事務委員會非官方委員對政府在這關鍵時刻適時增撥資源，以實際行動加強保護兒童，感到十分鼓舞，亦期待與政府各政策局及部門、不同界別及專業機構同心協力，通過四個工作小組推動政策措施的落實，守護兒童的福祉，促進兒童的權益，為兒童提供一個安全和理想的環境，建設一個關愛兒童的共融社會，讓孩子都能健康發展，快樂成長和全面發揮潛能。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋







