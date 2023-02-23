【新四十二章】李君妍慘被殺滅口　糖妹唱陳慧嫻經典金曲《跳舞街》

▲ 《新四十二章》

TVB劇《新四十二章》下周四（3月2日）播出大結局，劇情越趨緊湊，隨著小琳（葉凱茵飾）及肥叔（莫偉文飾）先後遇險。昨晚（2月22日）《新四十二章》劇情講，章經（陳豪飾）助教Edith（李君妍飾）亦慘死。

與螢嬌（龔嘉欣飾）日趨友好的Edith，在阿嬌及兩位哥哥朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）幫忙下，向劈腿負心男友Victor（黃耀煌飾）進行「剝光豬」大報仇。

李君妍慘死

之後，Edith前往章經家中執拾時，意外得悉Frances（譚凱琪飾）接觸章經圖謀不軌，及後雖強裝鎮定欲盡快離開但不幸露出馬腳，最終遭槍殺並由白衣人抬走隨後施朗（戴耀明飾）殺出KO白衣人再將Edith遺體帶走。

另一邊廂，阿嬌與Frances見面，並感應到對方另一維度身份是吳三桂，Frances奸險真面目逐漸外露……

對於「一集死一個」，網民普遍大感不捨，並對剩下的「炒股12成員」安危感到擔心。

談到成為「死亡名單」其中一員，君妍笑指之後其實還有機會出場，並謂是次是她入行多年以來首次因為拍劇收到這麼多利是：「因為我死咗之後都仲要出場好多次，大家睇落去就會明，同屍體有關，個造型都有啲特別。」

至於飾演屍體難忘之處，君妍表示：「主要難度係閉氣要閉好耐、又唔可以郁動，我有練習過嘅，我發現只要控制到慢慢吸同慢慢呼，人哋就唔會發現你郁架喇。」

糖妹唱《跳舞街》

除緊湊位，劇集亦繼續貫徹輕鬆搞笑位，先有一直被指樣子倒模陳慧嫻的糖妹獻唱對方經典金曲《跳舞街》。

由於糖妹無論聲線及樣子均神還原陳慧嫻，令網民大感驚艷，紛紛留言驚嘆：「真係好似陳慧嫻」、「連把聲都似」、「糖妹唱跳舞街真係超正」、「糖妹愈大愈有吸引力」。

孫慧雪驚喜客串

另外「瘋狂版」孫慧雪（雪雪）閃現彩蛋亦為網民帶來驚喜，事緣一算（鄭子誠飾）為追查殺死小琳真兇，四出搜尋附近店舖的閉路電視影片。

其間遇上便利店店員，雪雪是一算鐵粉，除要求一算Selfie，又逼令一算狂唸急口令，搞到一算聲都沙埋，最終一算駭然發現雪雪原來精神失常兼假扮店員，令網民坦言「笑到碌地」：「雪雪好好笑」、「急口令好搞笑」、「鄭子誠係數理情人，哈哈」。

談到相關場口，雪雪坦言拍得十分開心：「我哋有試唔同力度，有誇張版又有冇咁誇張版畀導演選擇，我哋拍完都覺得好滿足，多謝大家鍾意。」

是次是雪雪繼《殺手》後，再與子誠結片緣，雪雪透露是監製精心安排：「今次我呢場客串係監製特登安排，因為佢覺得我同子誠出嚟搞笑一定有火花，估唔到真係好似佢預料咁，我都好開心甫出嚟後真係有網民記得係陳查理同Yumi。」

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