【生育大計】為2024龍年生BB作準備　婦產科醫生提醒準父母6大須知

▲ 2024年的生肖屬龍，不少人都希望生個龍年寶寶，婦產科專科醫生李閏婷為準父母提供6大須知事項。

兔年剛至，怎麼又要為龍年張羅？正所謂望子成龍，龍年向來是生育高峰年，部分家長心儀生個龍仔或龍女。而且，十月懷胎要早作準備，並不是懷孕時才攝取葉酸及營養，孕前作體檢，也是重要一環。

計劃「造人」父母，現在閱覽這篇文章正是時候。

磨拳擦掌、雄心勃勃籌劃生育大計，可先參考婦產科專科醫生李閏婷提供以下的6大須知：

1. 產前強身健體

男女都要保持健康生活習慣，飲食要均衡、定時做運動，保持在理想體重。

她表示，女士在未懷孕前多做適當適量運動，絕對有利健康，除較能保持理想體重，減低妊娠期部分併發症如妊娠糖尿病，因此病與肥胖大有關係。另一方面，肌肉得到鍛練在孕期可減少腰痠骨痛，而且生產過程中需要用到腹部和四肢肌肉及大量體力，平日適量運動有助產程更順利。

女士在開始懷孕前3個月已需攝取葉酸，每日最少服用400微克葉酸，直至懷孕時頭3個月，以預防胎兒出現神經管缺陷，這是BB腦部及脊柱發育的重要部分。

▲ 女性月經不規則，時早時遲，排卵期就變得難以預測。（iStock）

2. 雙方孕前體檢

孕前檢查男女都包羅其中有量度血壓、體重、身高，以了解有否過重及肥胖情況。

抽血驗Rh因子、血色素及從平均紅血球容積（MCV）可作為地中海貧血症篩查。另外尚有病毒測試包括乙型肝炎、梅毒、愛滋病及德國麻疹等。

女士同時建議做一個超聲波檢測，評估子宮及卵巢狀況，是否有肌瘤、腺肌症、卵巢囊腫如朱古力瘤等。以上有機會影響懷孕機會，以及妊娠時導致併發症，檢測無事就比較安心。

男士最後要接受精液測試，分析精子數量及形態、精子活動能力。

3. 遺傳病檢測

父母最憂心可算是遺傳病，遺傳病有不同情況，如隱性、顯性，X染色體的遺傳病，香港人最常聽到是以上提及的地中海貧血症。

李醫生指，地中海貧血症基因攜帶者，即隱性及無徵狀的佔人口8%，若父母都是隱性基因攜帶者，當事人都未必知道，不少是透過驗血知悉。若屬隱性地中海貧血患者，父或母一方是重型，需長期輸血，而另一方是正常，下一代一定是此症基因攜帶者；如父母都屬重型患者，所生的子女也一定是重型地中海貧血症患者。若雙方是屬於同一類型的地中海貧血基因攜帶者，那胎兒有25%成為重型地中海貧血患者；50%帶有地中海貧血基因；25%完全正常。

自知有遺傳病，如何決定生育下一代？「頗視乎顯性或隱性的遺傳病、父母雙方健康狀況等，以上各有不同風險。如兩人都是遺傳病患者，父母應商議決定是否繼續懷孕，醫生則不建議生育；如果是隱性遺傳病一方是重型另一方是基因攜帶者，甚或兩人都是基因攜帶者，可透過人工受孕（IVF），於胚胎未放入媽媽身體內孕育時，先取胚胎細胞作基因測試，觀察胚胎有無受影響。」以上方法適用於隱性及顯性遺傳病，以及X染色體遺傳病等。

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如準媽媽已懷孕，亦可透過產前診斷如羊膜穿刺術，俗稱抽胎水取胎兒染色體，誠然這方法屬入侵性，因此宜在懷孕前已做好準備，了解自己及伴侶有否遺傳病。

除地中海貧血症，脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy）也是染色體隱性遺傳病。

4. 停止避孕

女士服用避孕藥或使用避孕環的，一停用已能恢復生育能力；每3個月注射一次單一賀爾蒙避孕針的婦女，則需6至12個月甚至18個月才恢復懷孕，有生育計劃者，宜及早籌謀。

5. 計算排卵期

不知從何時開始，坊間有云想成功懷孕，宜養精蓄銳，採取「一擊即中」法，李醫生並不建議每月只行房一次，因未必「如願以償」。「其實用盡方法，也未必知道確實那一次行房能成功懷孕。而且男士精子長期積聚身體，會影響精子質素及活躍程度。欲增加懷孕機會，夫婦間兩至三日宜行房一次。」

事實上，有不同方法可預計到排卵期，女士可留意3至6個月經期狀況，從中可見月經規律，排卵期預計在下一次經期第14天前，精子可逗留女士身體3至5日，卵子排出後可逗留12至24小時，最容易受孕階段是排卵期前5天至排卵那天。「當預計到排卵日，就不要只是這天才行房，這數天兩至三天行房一次，增加受孕機會。」部分女士經期飄忽不定，以上預期排卵期方法未必奏效。

▲ 李醫生建議，當預計到排卵日，就不要只是這天才行房，這數天兩至三天行房一次，增加受孕機會。（iStock圖片）

有女士使用試紙來測量體內賀爾蒙促黃體生成素（Luteinizing Hormone ，簡稱LH），預計排卵日子，也是可取方法。較不建議是溫度體溫預計排卵期，因內在外在影響因素眾多，如輕微的傷風感冒，體溫也可受波動，準確度成疑。

6. 一年未成功視為不育

有正常性行為，如一年內仍無法懷孕，定義為不育，宜諮詢醫生意見。如女士有高危因素如超過35歲，正常行房半年而未能成功懷孕，要檢查是否卵巢質素有問題、曾發生盆腔發炎、子宮內膜異位症等，都可增加不育因素，不必等待一年已可找醫生盡早跟進。

年紀大生育風險增

常言「有仔趁嫩生」，原來所言非虛，根1據統計處的報告，香港女士首次生育年齡中位數由1991年的28.1歲，升至2021年的32.6歲。李閏婷醫生引述美國生殖學會數據，有正常性行為，30歲女士每月周期自然成功受孕率為20%、40歲或以上受孕率少於10%。「年紀愈大，同時會增加小產及胎兒染色體風險，一般女士小產風險為10%-20%，至45歲已躍升至超過50%。至於染色體問題如唐氏綜合症，30歲以下孕婦的胎兒風險會少於0.2%，至35歲風險約為三百五十分之一，40歲已增至百分之一，45歲更是三十分之一。」

以目前醫學技術，小產難以預計，無創性胎兒染色體篩查則可評估胎兒患上染色體問題的風險，如唐氏綜合症、染色體微缺失、巴陶氏綜合症及愛德華氏綜合症，準確度逾99%。

記者：周美好