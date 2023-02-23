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【減肥大作戰】6款茶餐廳焗飯熱量大比拼　營養師教3招降低卡路里

保健美顏 17:14 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

6款茶餐廳焗飯熱量大比拼。（iStock圖片）

港式茶餐廳食物選擇多，價錢相宜，極受打工仔歡迎。「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」首席營養師Miss JC近日比較6款常見焗飯的熱量，更分享了3招貼士減少熱量攝取。

最新影片：

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Miss JC於Instagram專頁發文，分享了6款焗飯的熱量，點擊下圖即看詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

以上6款焗飯中，以焗茄汁豬扒飯的熱量最高，每份有1284卡路里。Miss JC指出，進食一個焗茄汁豬扒飯，已達部分減肥人士每日所需的卡路里上限，甚至已超過每日可攝取的卡路里總和。

她又分享了3個小貼士降低卡路里：

  • 炒飯比較多油，轉白飯底，限制油份攝取，可減少約150卡
  • 醬汁是焗飯主要卡路里來源，全脂奶、椰奶、牛油、芝士也是一些比較高脂肪、高熱量的食材，吃的時候盡量少汁，可減少大部份卡路里攝取
  • 自製焗飯，以低脂奶、低脂芝士代替，控制醬汁份量，減少脂肪及卡路里攝取

內容獲「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」授權轉載。

Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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責任編輯：羅嘉欣

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