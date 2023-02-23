  • 22°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 16:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2023】當局預算新財年專科醫生人數續跌50人　護士人手減半百

社會 16:06 2023/02/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

公立醫院人手流失嚴重，昨日(22日)公布的財政預算案中，公布最新的公立醫院最新預算，當中2022-23年醫生的修訂預算為6,450人，較21-22年醫生人手減少34人。當局預計2023-24年的醫生人手將會有6560人。

以類別細分，專科醫生的人數由2011-22年的3,385人，下跌至22-23年的3,280人。當局預算今個財政年度專科醫生續下跌，將跌至3,230人，較上年度再跌50人。非專科醫生人手則有上升，由21-22年的3,099人升至22-23年的3,170人，估算今個財政年度會升至3,330人。至於駐院實習醫生的數目則預算上升至539人，按年升26人。

護士人手繼續是流失的重災區。上個財政年度共有27700名護士，預料今個財政年度人手再會有下調，至27620人。連同見習人數，護理人員總數預計與上個財政年度持平，有29020人。

按醫管局去年年底數字顯示，截至10月31日，過去一年醫生的流失率為8.1%及護士流失率為10.7%。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋

相關文章

【天氣報告】冷鋒周五抵港天氣轉涼　市區周末低溫見14度
今日 11:33
【天氣報告】冷鋒周五抵港天氣轉涼　市區周末低溫見14度
【續被追租】旗下品牌麵包店被指欠租　凱施餅店經營公司遭入稟追逾49萬
今日 14:00
【續被追租】旗下品牌麵包店被指欠租　凱施餅店經營公司遭入稟追逾49萬
【入職條件】第4輪新聘教師基本法及國安法測試　周五起接受報名
今日 15:15
【入職條件】第4輪新聘教師基本法及國安法測試　周五起接受報名
【財政預算案2023】兒童事務委員會歡迎增執法及培訓撥款　配合落實強制舉報虐兒機制
今日 15:23
【財政預算案2023】兒童事務委員會歡迎增執法及培訓撥款　配合落實強制舉報虐兒機制

你可能感興趣

【天氣報告】冷鋒周五抵港天氣轉涼　市區周末低溫見14度
今日 11:33
【天氣報告】冷鋒周五抵港天氣轉涼　市區周末低溫見14度
【續被追租】旗下品牌麵包店被指欠租　凱施餅店經營公司遭入稟追逾49萬
今日 14:00
【續被追租】旗下品牌麵包店被指欠租　凱施餅店經營公司遭入稟追逾49萬
【入職條件】第4輪新聘教師基本法及國安法測試　周五起接受報名
今日 15:15
【入職條件】第4輪新聘教師基本法及國安法測試　周五起接受報名
醫生 護士 公立醫院 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰
12:23 2023/02/22
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
13:08 2023/02/22
【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜