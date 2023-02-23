【財政預算案2023】當局預算新財年專科醫生人數續跌50人　護士人手減半百

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公立醫院人手流失嚴重，昨日(22日)公布的財政預算案中，公布最新的公立醫院最新預算，當中2022-23年醫生的修訂預算為6,450人，較21-22年醫生人手減少34人。當局預計2023-24年的醫生人手將會有6560人。

以類別細分，專科醫生的人數由2011-22年的3,385人，下跌至22-23年的3,280人。當局預算今個財政年度專科醫生續下跌，將跌至3,230人，較上年度再跌50人。非專科醫生人手則有上升，由21-22年的3,099人升至22-23年的3,170人，估算今個財政年度會升至3,330人。至於駐院實習醫生的數目則預算上升至539人，按年升26人。

護士人手繼續是流失的重災區。上個財政年度共有27700名護士，預料今個財政年度人手再會有下調，至27620人。連同見習人數，護理人員總數預計與上個財政年度持平，有29020人。

按醫管局去年年底數字顯示，截至10月31日，過去一年醫生的流失率為8.1%及護士流失率為10.7%。

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記者：陳展棋