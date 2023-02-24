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【越食越縮】觀塘茶記早餐加價再縮水　跟餐廚師腸縮短剩半條惹公審

社會 07:00 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

網民圖片顯示，早餐跟廚師腸竟然得半條。（香港茶餐廳及美食關注組fb）

沙嗲牛肉麵是香港茶記名物，尤其出品較出色的茶餐廳，往往大排長龍。不過有網民稱觀塘一間冰室的早餐牌，近日加價不特止，原有食物份量也有改變，令人嘩然引起討論。

連鎖茶餐廳「龍城冰室」 觀塘分店，有網民稱近期餐牌加價「一兩蚊」，沙嗲牛麵配腸蛋跟熱飲收36元，較約半年前漲價一元。

不過令人谷氣的是，原先跟餐配給的腸仔，竟然得返半條，由廚師腸變成「芝士腸size」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

有網民見到圖片後，隨即改叫跟雙蛋。可是圖片所見，跟腸蛋和雙蛋的份量，看似相若：

其實係咪淨係樓主條腸仔比服務員偷食咗一半！其他人可能正常係一條

越食越短

如果為半條腸做民調，結果睇怕只得”有冇搞錯？”同”有冇搞L錯！

半條咁肉酸！聞所未聞。

日日食短腸好唔老黎架

其實佢要加價，我唔介意佢加多一蚊，俾返1條腸仔我

不過龍城冰室跟餐的半溶芝士牛角包和沙嗲牛麵、魷魚麵，仍然極受食客追捧，腸仔或許只是跟餐的大配角。

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責任編輯：TOPick港聞組

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