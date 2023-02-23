【醫學新知】痛症愈多海馬體愈衰老　CNN：慢性痛症與腦退化息息相關

▲ 2016至2017年的資料顯示，香港65歲或以上有腦退化症人士佔同齡總人口比率為5%至8%，而80歲以上人士的比率為20%至30%。（iStock）

有關腦退化的研究近年多不勝數，現況確是愈見嚴峻。根據世衛數字，全球60歲以上老年人患上腦退化的比例為5%-8%。目前全球約5,000萬人患病，預計到2030年會升至8,200萬。

年紀愈大，出現腦退化症的機會愈高。美國有線電視新聞網CNN引述一項最新研究，腦退化與慢性痛症亦互有關連。

若罹患慢性痛症，患腦退化症的風險就會增加——上述結論是由北京中國科學院心理學教授涂毅恒與團隊發表的一項研究得出，研究分析了英國生物銀行超過19,000名接受過腦部掃描的人的數據。結果發現，身體有多處疼痛的人，在11項認知任務中有7項比沒有疼痛的人表現較差。相比之下，只有一個疼痛部位的人，只在一項認知任務上表現較差。研究已發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上。

參與者有慢性痛症如關節炎、癌症或背痛，持續3個月以上，會增加認知能力下降和癡呆的風險。與沒有痛症的人相比，出現一個部位慢性疼痛的60歲長者中，海馬體老化了大約一年，海馬體是一種與學習和記憶高度相關的大腦結構；當身體的兩個部位都感到疼痛時，海馬體收縮得更多，相等於衰老了兩年多。

▲ 心血管疾病、抑鬱症、中風等均可增患腦退化風險，如今再添一項是長期痛症。（iStock）

涂毅恒說：「換句話說，在兩個身體部位患有慢性痛症的60歲人士的海馬體與62歲的無痛對照者的體積相似。」

痛位愈多 認知下降風險愈高

研究發現，隨着身體疼痛部位數量的增加，以上風險也會增加。與只有兩個或兩個以上身體部位疼痛的人相比，身體5個或更多部位疼痛的人的海馬體體積小了近4倍，即等於衰老8年。

該研究考量了參與者各項條件，包括年齡、體重、種族、遺傳學、癌症病史、糖尿病、心血管狀況、服用藥物、精神症狀和有無吸煙及飲食習慣等。

美國紐約威爾康奈爾醫學院腦退化症專家兼神經學學者Dr. Richard Isaacson提出，向人們詢問任何慢性疼痛狀況，並提倡由痛症專家進行跟進，或是解決防止認知能力下降的主動方案。​​​​​​​

45%阿茲海默症患者有慢性痛症

Dr. Richard Isaacson進一步指，運動是對抗認知能力下降和腦退化症的最強工具，惟受多部位慢性疼痛影響的人，可能無法堅持定期進行運動，這也是增加腦退化症風險的一種潛在因素。

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要說慢性痛症和炎症之間的關係，他引述2019年一項研究回顧發現，疼痛會觸發稱為小膠質細胞的免疫細胞產生神經炎症，這可能會導致大腦連接和功能發生變化。疼痛程度較高的人，也更有可能在影響認知的其他大腦區域中減少灰質，例如前額葉皮層和額葉，這部位與阿茲海默症相同的區域。事實上早在2016年，已有研究發現，超過45%的阿茲海默症患者患有慢性痛症。

根據2016年一項全球疾病負擔研究，腰痛是導致多年殘疾的主要原因，其他痛症尚有頸痛、關節炎、神經損傷、癌症疼痛和受傷，研究人員估計全世界逾30%人口患有慢性痛症。此外，慢性疼痛與焦慮、抑鬱、行動和日常活動受限、對止痛藥物依賴、醫療成本增加以及生活質素下降等息息相關。

記者：周美好