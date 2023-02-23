【財政預算案2023】麥美娟：馬會自稱主要慈善機構　應對每年多付$24億支持政府感到驕傲

財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中，建議馬會於2023/24至2027/28的5個財政年度，每年向港府定額繳交24億元「額外足球博彩稅」，累計共120億元。

民政及青年事務局局長麥美娟今日（23日）出席記者會為政策解畫，被問及向馬會徵收「額外足球博彩稅」，是否等同對馬會「開刀」？她回應指，

關於足球博彩稅，這個特別博彩稅是由財政司司長定出來，所以為何是計24億出來，財政司司長會更了解。但大概就是，現時博彩稅為50%，如果加到60%就是每年大約多了24億。

但詳細計算方法呢，我想現時是一個特別的時候，既然大家都有留意馬會多年來亦一直強調自己是最主要的慈善機構，亦對香港各方面作出貢獻，所以既然大家都留意到香港財政狀況不理想，會出現赤字，既然馬會作為多年來引以為傲的香港最大慈善機構，其實在香港這麼艱難的時候，他們每年額外多付24億的支出，去支持政府各方面工作，我相信馬會既有能力負擔，亦相信既然他們多年來引以為傲的一個最大的慈善機構，咁貢獻香港，我想這是他們其中一項貢獻，所以絕不可以說成對馬會開刀，肯定唔係咁啦。

我相信馬會都應該知道，自己這些年來對香港的貢獻，佢應該引以為傲，還有能力協助香港發展，係咪？