【財政預算案2023】麥美娟：馬會自稱主要慈善機構 應對每年多付$24億支持政府感到驕傲
財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中，建議馬會於2023/24至2027/28的5個財政年度，每年向港府定額繳交24億元「額外足球博彩稅」，累計共120億元。
民政及青年事務局局長麥美娟今日（23日）出席記者會為政策解畫，被問及向馬會徵收「額外足球博彩稅」，是否等同對馬會「開刀」？她回應指，
關於足球博彩稅，這個特別博彩稅是由財政司司長定出來，所以為何是計24億出來，財政司司長會更了解。但大概就是，現時博彩稅為50%，如果加到60%就是每年大約多了24億。
但詳細計算方法呢，我想現時是一個特別的時候，既然大家都有留意馬會多年來亦一直強調自己是最主要的慈善機構，亦對香港各方面作出貢獻，所以既然大家都留意到香港財政狀況不理想，會出現赤字，既然馬會作為多年來引以為傲的香港最大慈善機構，其實在香港這麼艱難的時候，他們每年額外多付24億的支出，去支持政府各方面工作，我相信馬會既有能力負擔，亦相信既然他們多年來引以為傲的一個最大的慈善機構，咁貢獻香港，我想這是他們其中一項貢獻，所以絕不可以說成對馬會開刀，肯定唔係咁啦。
我相信馬會都應該知道，自己這些年來對香港的貢獻，佢應該引以為傲，還有能力協助香港發展，係咪？
香港賽馬會昨表示，上調調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。更重要的是，增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金作出捐獻的能力。
而陳茂波昨日（22日）就向馬會加徵稅款的決定，再作出解釋：
博彩稅方面，沒有人會喜歡加稅，他們有他們的反應，我們做我們該做的事，就係咁。
開源來說，短期內為了不想打擾大家，不增加薪俸稅和利得稅，但又要增加收入，便想將影響範圍收到最窄。
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責任編輯：陳梓蔚