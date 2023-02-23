【財政預算案2023】「開心香港」預算2,000萬行政費    當局預告「美食市集」供試食及選購食品

▲ 文體局及民政及青年事務局解釋財政預算案。(林宇翔攝)

2023/24財政預算案昨日（22日）公布，文化體育及旅遊局、民政及青年事務局就相關政策範疇會見傳媒。

財政預算案宣布數月內推出「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食遊樂、文青創作等活動，希望與市民同享共樂，同時刺激本地消費和經濟。同時在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，將有舞蹈、音樂、街頭表演等演出，亦會推出全新燈光滙演。

民政及青年事務局局長麥美娟指，市集會相繼在數個地區舉行，不一定會恒常舉辦，當局正聯絡不同組織招募檔主提供美食，除集合不同地方美食外，預告會有青年的元素，並預留2000萬元舉辦整個happy Hong Kong活動，期望配合消費券於四月舉行，讓市民可使用消費券付款。

她補充，過去數年社會十分壓抑，「無咩地方好去」，美食是本港的特色，民以食為先，希望可以設立一個區域相聚，市集提供試食及食物選購。

旅遊業界對當局未有設立「旅遊業復業基金」表示失望，指僅推出百份百擔保貸款計劃的支援力度不足。文體旅局局長楊潤雄表示，明白業界正面對人手不足等經營壓力，但財政預算案的援助措施要平衡不同界別的需要，相信貸款計劃已可支援業界重啟業務。

記者：陳麗娜