【蟻俠與黃蜂女：量子狂熱】為MCU第五階段埋重要伏線　片尾彩蛋揭示征服者康背景

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）是Marvel Studios揭開Marvel電影宇宙（MCU）第五階段序幕的影片，今集蟻俠一家深入量子領域。

當中量子領域是存在於多元宇宙中的「亞原子次元」，這不只是在我們存在的次元之間縮到最小，而是小得進入了一個全新的次元，內裡有自己的城市、文明、科技、社會、宗教和政治。

要進入量子領域，只有三種方法：經過「量子隧道」、透過使用「彭氏粒子」、或直接成為精通秘術的奇異博士。

而量子領域裡有各式稀奇古怪的角色和神秘事物，包括會浮的生物、黏狀球體生物、會讀心的生物、類人類 (Humanoids) 等。存在於量子領域之中最震撼的角色，絕對是最強大反派——征服者康。

片尾揭示征服者康背景

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的片尾有兩大重要彩蛋，都是圍繞最著全新登陸大銀幕的征服者康，為《Avengers: The Kang Dynasty》埋下伏線。

第一個彩蛋可見來自不同宇宙、不同時間線，千千萬萬個分身的征服者康，各有不同造型和性格，正在召開「康議會」(Council of Kangs)。由於多元宇宙之中每個宇宙皆有一個征服者康，在各個康之間有時會互相合作，但也會爆發內戰。

而在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》出現的征服者康的分身，正正就是被各個版本的自己內鬥期間被放逐至量子領域，因而密謀復仇！

第二個彩蛋則是「征服者康」的分身回到1901年，以工業家兼發明家Victor Timely身份在台上演講，台下見到湯希丹斯頓 (Tom Hiddleston) 飾演的洛基 (Loki) 和奧雲韋遜 (Owen Wilson) 飾演的梅比斯 (Mobius)，相信是預告劇集《洛基》第二季的劇情發展。

了解征服者康來歷

其實征服者康在大銀幕出現之前，已在Marvel Studios原創劇集《洛基》（Loki）第一季最尾中首度以其中一個版本的分身 (He Who Remains) 現身。

這位初次在劇集中現身的康有神聖任務，為阻止存在於多元宇宙中各個康的分身互鬥，他封鎖時間線免被入侵，又成立「時變局」守護時間安定。可惜在《洛基》最尾一集，他被女版Loki殺死，讓時間線從此出現無數個分支。

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