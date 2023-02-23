【香港小姐】麥雅緻憶昔日成長回憶　 Angie念亡父：一直係一位智者

▲ 麥雅緻回想起自己在原生家庭成長的回憶。

麥雅緻（Angie）為張頴康誕下一女兩子，組成幸福的五口之家。結婚11年的二人，是娛樂圈中的模範夫婦，並不時在社交平台分享生活日常。

日前，Angie在社交平台上有感而發， 談到自己在三藩市居所清理舊物，回想起自己在原生家庭成長的回憶，「大個咗，知道父母為我嘅付出，而佢哋從來冇埋怨同俾壓力我，真正做到放手去俾我選擇人生 」。

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Angie：「知道父母為我嘅付出」

Angie提到原生家庭帶給自己一個充滿愛的童年：

其實同一般人一樣，我爸媽都有拗撬鬧交，但佢哋之間從來無第三者，兩個人嘅共同目標就係教好自己嘅小朋友，希望小朋友有好嘅人生發展！ 8，90 年代嘅移民同現今世代好唔同，媽媽喺寒冷天氣巴士站等車去做幾份工，爸爸半年多都搵唔到工又唔敢同家人傾訴，只有我，年少懵懂每日開心返學，享受教育又唔多功課做⋯

然後她續指：「大個咗，知道父母為我嘅付出，而佢哋從來冇埋怨同俾壓力我，真正做到放手去俾我選擇人生」。

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影響張頴康

張頴康在九龍彩雲邨居住和長大，四歲時父母離異、媽媽離家出走。當時的她選擇跟隨爸爸，後來爸爸返內地娶妻，自此父子分隔兩地。

Angie指自己的原生家庭也影響著丈夫張頴康：「同我哋一齊相處，佢見識過我爸爸係點樣愛錫自己個女，以愛去感染人，從來都係唔需要刻意。」

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稱爸爸是智者

Angie覺得爸爸對自己的影響是最大，

因為喺我眼中，佢一直係一位智者，就算佢去到年老時，為情理之間嘅問題所困擾，但對於我嚟講，佢嘅人生哲理一直都係我佩服同欣賞的，佢好有耐性去聆聽，我喺工作上學業上友誼上遇到乜嘢困難，佢都會俾到好中肯嘅分析見解我。 （ 除咗感情問題，因為喺爸爸眼中，一定係自己個女最好同啱哂嘅，所有男性都係壞人） 雖然佢而家已經唔喺度，但我哋家庭嘅凝聚，會以佢嘅哲理一直鞏固下去！

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