【在囚人口】新納入懲教院所人次按年少13%　懲教署擬年內成立更生學院

▲ 懲教署指，去年新納入懲教院所有逾1.3萬人次，按年減少13%。(蘇文軒攝)

懲教署今日（23日）舉行工作回顧記者會，去年新納入懲教院所有逾1.3萬人次，按年減少13%；懲教院所日均在囚人口為7,613人，與前年7,616人相若，平均收容率維持約67%。涉及「黑暴」相關罪行及違反國安法而納入懲教院所的人士，按年跌16%至829人次，而截至去年底的相關在囚人口按年升26%至522人。



每日平均還押在囚人口按年增加15%至2666人，創10年新高。署方指，由於男性成年的還押在囚者持續上升，正計劃原址局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額，紓緩該院所過度擠迫的情况；有關計劃已獲城規會批准，預計今年中向立法會申請撥款。



懲教署截至去年底有740個人員空缺，佔整體編制11%，預計今年會招聘約80名懲教主任及繼續全年招聘二級懲教助理。



署方今年會在喜靈洲等地方開設3間親子中心，以維繫成年男性在囚人士與家人的關係；亦計劃今年成立「更生學院」，為成年在囚人士提供全日制持續教育課程供自願報讀。

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記者：蘇文軒