  • 21°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【在囚人口】新納入懲教院所人次按年少13%　懲教署擬年內成立更生學院

社會 16:34 2023/02/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

懲教署指，去年新納入懲教院所有逾1.3萬人次，按年減少13%。(蘇文軒攝)

懲教署今日（23日）舉行工作回顧記者會，去年新納入懲教院所有逾1.3萬人次，按年減少13%；懲教院所日均在囚人口為7,613人，與前年7,616人相若，平均收容率維持約67%。涉及「黑暴」相關罪行及違反國安法而納入懲教院所的人士，按年跌16%至829人次，而截至去年底的相關在囚人口按年升26%至522人。

每日平均還押在囚人口按年增加15%至2666人，創10年新高。署方指，由於男性成年的還押在囚者持續上升，正計劃原址局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額，紓緩該院所過度擠迫的情况；有關計劃已獲城規會批准，預計今年中向立法會申請撥款。

懲教署截至去年底有740個人員空缺，佔整體編制11%，預計今年會招聘約80名懲教主任及繼續全年招聘二級懲教助理。

署方今年會在喜靈洲等地方開設3間親子中心，以維繫成年男性在囚人士與家人的關係；亦計劃今年成立「更生學院」，為成年在囚人士提供全日制持續教育課程供自願報讀。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

 

國安法 罪行 全日制課程 荔枝角 人口 懲教署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
13:40 2023/02/22
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰
12:23 2023/02/22
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰