葉劉再追擊馬會？　批權力集中在極少數人手上

▲ 葉劉淑儀認為，馬會權力只集中在極少數人手上。（梁偉榮攝）

財政預算案建議分5年向馬會徵收合共120億額外足球博彩稅，身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀，昨日讚政府做法聰明。她今日再指，政府未有調整博彩稅，已屬寬大處理。

馬會昨日發聲明表態，指上調博彩稅會徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港。又稱理解政府今次徵收額外足球博彩稅的理由，但未來五年，馬會收入將因而減少，影響馬會對慈善信託基金的撥款，僅承諾不會減少每年批出的恆常捐款水平。

政府、立法會應加強監管馬會資源運用

葉劉今日出席電台節目時則再稱，馬會坐擁千億儲備，24億元額外稅款，不會對其造成重大影響。她又認為，馬會對本港影響力大，惟權力只集中在極少數人手上，認為要檢討管理架構，亦認同政府或立法會，應有權加強監管馬會如何運用資源。但要如何做，應由政府研究。葉劉說，「馬會一直都無人理，因為他們自負盈虧，但不要忘記，馬會的牌是政府給的。」強調任何組織都應該提高透明度和問責性。

籲做好期望管理 免市民以為年年可派消費券

至於5年後是否要調升博彩稅，葉劉則指，要交由政府再做檢討。

另外，不支持再派消費券的葉劉淑儀認為，政府應做好期望管理，不應令公眾認為今年派，明年亦繼續派。

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