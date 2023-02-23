【赤柱監獄擄人】懲教署署長強調人員曾有救人惟撞傷頭　將設小組檢視指引

▲ 去年12月赤柱監獄外有探監人士被擄走事件。（互聯網）

去年12月赤柱監獄外有探監人士被擄走事件，有片段顯示懲教人員只是上前勸阻，僅表示「先生唔好打交」，坊間批評相關人員處理事件有欠積極。懲教署署長黃國興今日（23日）回應事件，指該條廣泛流傳的短片未反映事件全貌，當時人員其實有嘗試救人但被撞傷頭部，但他稱明白事件「與公眾觀感有落差」，署方已成立專責小組，加強相關訓練。

黃國興在今日記者會首度回應事件，強調網上片段並未顯示事件全部，指其他沒有放上網的片段可見，「同事曾經試過上車救人，但對方開車撞到同事頭部受傷」，人員事後已立刻將匪徒資訊提供警方，協將將匪徒繩之於法。他稱明白市民對懲教人員的工作表現有落差，署方重視人員培訓，署方已就事件成立專責小組，檢視訓練安排及使用武力的指引，希望符合公眾期望。

去年12月17日，一名女子在赤柱監獄外小巴站，被多名黑衣人擄上一架客貨車，網上片段顯示受害女子當時拼命掙扎，有男途人曾嘗試制止但被黑衣人揮拳，其他女途人則高呼「救命」；其後一名懲教人員上前查問並欲制止一名黑衣男子，另一名懲教人員亦趕至稱「先生唔好打交」。惟此時片段中的女子已被抬上車。警方其後拘捕3男1女，介乎16至37歲，部分人有三合會背景，涉嫌非法禁錮及襲擊致他人造成身體傷害。

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記者：蘇文軒