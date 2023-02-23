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【無品租客】00後女生租屋3個月　退租變垃圾場4人合力清出20袋垃圾

健康 09:00 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

00後女生租屋3個月，退租變垃圾場！4人合力清出20袋垃圾。

業主遇到無品租客可謂一大噩夢。內地有一名00後女子租屋3個月後退租，業主收樓時發現，屋内遍佈垃圾，滿目蒼夷。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】醫管局3月6日起推電子醫生證明書　設QR code供僱主查病假紙真偽

綜合内地媒體報道，遼寧本溪市一名00後女子租屋3個月，在連私人物品都沒收走的情況下便退租離開，還留下一屋垃圾。業主何女士拍下影片並表示，收樓時聞到滿屋惡臭味，地板上遍佈食物包裝、飲品樽、外賣盒，根本無落脚處，需要踩著垃圾巡屋；就連床上也全是垃圾，根本就沒有睡覺位置。

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由於屋内環境惡劣，業主又請了另外3、4個人幫忙清理衛生，最後合力清出20多袋垃圾。慶幸的是，除了垃圾多，屋內並沒有設施受破壞。而女租客除了退房時留下了200元人民幣（約230港元）押金，還另外賠償了1,000元人民幣（約1,150港元）。業主無奈坦言：

從來沒遇到過，長見識了。只能在電視上看到的，頭一回看到現實版的。

網民：老鼠進去都會迷路的程度

影像公開後，不少網民表示噁心，責駡女租客行為過份，甚至懷疑是否與業主有仇，故意囤積垃圾。

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責任編輯：羅嘉欣

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